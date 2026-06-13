«Неонацизм в действии»: Захарова о санкциях Киева против русского языка

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 32 0

Украина исключила русский из списка языков национальных меньшинств, подлежащих защите.

Как Захарова оценила санкции Киева против русского языка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Захарова назвала действия Зеленского против русского языка неонацизмом

Исключение Украиной русского языка из списка подлежащих защите в соответствии с Европейской хартией региональных или языков национальных меньшинств — это акт неонацизма со стороны лидера киевского режима Владимира Зеленского. Так прокомментировала ситуацию пресс-секретарь МИД России Мария Захарова в интервью журналистам ТАСС.

«Неонацизм в действии», — заявила дипломат.

Упомянутый закон против русского языка был принят Верховной радой 3 декабря 2025 года. Ее спикер Руслан Стефанчук в соцсетях сообщил, что Зеленский подписал его, приняв таким образом «решение для защиты украинского языкового пространства и выполнения европейских обязательств».

Уполномоченная по защите государственного языка Украины Елена Ивановская в прошлом году предлагала изъять все упоминания русского языка из конституции Украины. По ее мнению, он является «инструментом дестабилизации» и не дает в полной мере согласовать языковую политику с «реальностью войны».

Открыто антироссийский курс в отношении языка на Украине был взят в 2014 году, с тех пор были введены изменения в законодательстве, которые не просто запретили в стране русскоязычные фильмы, книги, спектакли и другие произведения искусства, они призваны контролировать речь проживающих на территории Незалежной людей. Школьники и студенты давно не изучают русский, им не разрешено говорить на нем и на переменах.

Как прежде отмечала Мария Захарова, украинские власти скоро начнут штрафовать за мысли на русском языке. Таким образом она отреагировала на действия Полтавского городского совета, который 2 июня ввел запрет на содержание материалов на русском языке в городе. В ходе обсуждения дипломат упомянула «небезызвестную шпрехенфюрер Елену Ивановскую», которая настаивает на увеличении штрафов за нарушение языкового законодательства в десять раз.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, власти Эстонии потребовали от православной церкви страны разорвать отношения с Московским патриархатом. На исполнения дали полгода.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.91
0.12 82.97
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:51
Еще одна головная боль: как мошенники обманывают выпускников после ЕГЭ
1:30
«Картофелина с рыбьей чешуей»: ФБР вышло на поиски необычного НЛО
0:54
«Неонацизм в действии»: Захарова о санкциях Киева против русского языка
0:30
Аракчи завил о победе Ирана в конфликте с США
0:07
Экс-министр ДНР Пинчук заявил об украинском следе в организации покушения на него
23:49
Украина исключила русский из списка подлежащих защите языков

Сейчас читают

Утонула в цветах, а рядом — сестра: как выглядит могила Людмилы Чурсиной
Аплодисменты, слезы и артиллерийский салют: как прошли похороны Людмилы Чурсиной
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых
Наследство бездетной Людмилы Чурсиной: кому достанется имущество знаменитой актрисы

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео