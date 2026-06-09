Эстонской православной церкви дали полгода на разрыв с Москвой

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Если требование не будет выполнено — грозит принудительный роспуск через суд.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Steffen Trumpf; 5-tv.ru

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Власти Эстонии потребовали от православной церкви страны разорвать отношения с Московским патриархатом. Поводом стало решение Верховного суда. Он признал законными поправки, ограничивающие деятельность религиозных организаций, связанных с зарубежными структурами, в случае если их признают угрозой национальной безопасности.

На выполнение требований Эстонской православной церкви отвели шесть месяцев. В противном случае ей грозит принудительный роспуск через суд.

Примечательно, что почти те же аргументы и тезисы звучали на Украине, где вмешательство государства в церковные дела привело к одному из самых глубоких расколов в истории современного православия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что руководитель Пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов заявил о попытках Эстонии отойти от договоренностей по границе на Чудском озере и реке Нарва. По его словам, инициативы Таллина создают условия для конфликтных ситуаций на государственной границе и осложняют обеспечение безопасности судоходства на пограничных водоемах.

Кулишов также отметил, что Эстония и Финляндия с 2022 года в одностороннем порядке неоднократно меняли правила пропуска через границы, нарушая права граждан. Россия, в свою очередь, принимает меры для побуждения Таллина и Хельсинки действовать в рамках международных договоров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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