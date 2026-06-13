«Происходит какой-то ад»: на Влада Череватого обрушилась череда проклятий

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 40 0

Экстрасенс почти год не может закончить строительство дома. На каждом этапе его ждут какие-то неурядицы. Кругом — сплошной обман.

Как проклятие мешает экстрасенсу Череватому достроить дом

Фото: Instagram* / vlad__cherevatyi

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Экстрасенс Влад Череватый не может достроить дом из-за проклятия

Экстрасенс Влад Череватый поделился, что постройка собственного дома стала испытанием сложнее, чем на шоу «Битвы экстрасенсов». Об этом он рассказал в новом эпизоде своего сериала «Битва со стройкой».

Медиум не ожидал, что постройка семейного очага превратиться для него в настоящий ад — его обманывают буквально на каждом шагу, а строительство длится практически год и до финиша еще слишком далеко.

По словам Череватового, после того, как он опубликовал тизер к своему сериалу, в котором показывал, как успешно шел демонтаж и радостно рассказывал, что за несколько месяцев бригада управится, все пошло наперекосяк.

«Прежние подрядчики прозрели, что работают с самим Череватым. Цены выросли в два раза за одну ночь, а сроки начали таять», — рассказал экстрасенс.

Оказалось, что недобросовестные строители намеренно затягивали процесс, допуская грубые ошибки, после которых все приходилось сносить под основание.

«Ты вроде живешь рядом со стройкой, но происходит какой-то ад. Все время что-то идет не так. <…> Какой-то хаос, какой-то стабильный и сплошной пипец», — пожаловался победитель 23-го сезона главного мистического шоу страны.

Так или иначе, магу каким-то чудом удалось завершить черновые работы, но уже в процессе отделки выяснились другие неприятные факты. Все дошло до того, что Череватому и каждому члену его семьи пришлось находиться на стройке 24 часа в сутки, чтобы контролировать рабочих.

«В итоге мы с женой, с родственниками по очереди дежурили на объекте. <…> Апогеем стало то, что строители взяли очередной аванс и просто растворились. Мы ждали, разбирались, а в итоге выяснилось, что прораба посадили. Проклятье. Стройка снова встала», — посетовал расстроенный экстрасенс.

Учитывая сколько неприятностей происходит в ходе строительства дома, действительно можно сказать, что Влад Череватый перешел кому-то дорогу, и теперь проклятье буквально следует за ним попятам. Остается надеется, чтобы ситуация наконец-то переменилась в лучшую сторону.

Влад Череватый — российский чернокнижник, звездный участник и победитель «Битвы экстрасенсов» (23 сезон) и «Битвы сильнейших» на федеральном канале. Он утверждает, что работает с темными силами и его постоянным проводником является бес по имени Толик.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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