Умер экс-футболист тульского «Арсенала» Илья Кулешин

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 176 0

Причиной смерти стали осложнения, вызванные тяжелым заболеванием.

Умер экс-футболист тульского Арсенала Илья Кулешин

Фото: Telegram/ ФК «Авангард» Курск/ avangard_1958

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В возрасте 25 лет умер экс-футболист тульского «Арсенала» Илья Кулешин

Бывший игрок тульского «Арсенала» и курского «Авангарда» Илья Кулешин скончался на 26-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба курского клуба в Telegram-канале.

«Воспитанник тульского футбола и, несомненно, игрок, который запомнился нашим болельщикам ушел из жизни в возрасте 25 лет», — говорится в сообщении клуба.

Причиной смерти спортсмена стали осложнения, вызванные онкологическим заболеванием.

В клубе сообщили, что ближайший матч команды, который пройдет в воскресенье, 9 августа, против второй команды «Арсенала», начнется с минуты молчания в память о футболисте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отец Лионеля Месси Хорхе Месси умер на 69-м году жизни. Мужчина скончался в санатории города Росарио в Аргентине после продолжительной болезни. Хорхе Месси сыграл важную роль в карьере сына: именно он помог Лионелю пройти отбор в академию «Барселоны» Ла Масию и долгие годы был его представителем, советником и администратором. Сам Месси неоднократно говорил, что для него были важны мнение и поддержка отца.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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