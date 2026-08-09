Умер журналист Константин Максимов. Он много лет работал в РИА Новости и руководил зарубежными подразделениями агентства на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в его окружении.

Максимов пришел в Агентство печати «Новости» в 1970 году. Он работал в редакциях, занимавшихся освещением событий на Ближнем и Среднем Востоке, а позднее возглавлял главную редакцию и главную дирекцию переводов.

В разные годы журналист руководил зарубежными бюро агентства в Йемене и Иордании, а также много лет занимал должность заведующего региональным информационным центром в Бейруте.

Максимов также возглавлял информационные центры на международных выставках в Алжире и Ливии, работал в международном пресс-центре на американской военной базе в Катаре во время операции США против Ирака в 2003 году.

В течение десяти лет он был советником главного редактора РИА Новости. В 2016 году Максимов руководил проектом Пресс-клуб «Восток» в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во Франции умер лауреат Гонкуровской премии Дидье Декуэн. Писатель скончался на 82-м году жизни в одной из больниц Вильжюиф после нескольких лет борьбы с онкологическим заболеванием. В Гонкуровской академии отметили его вклад в развитие французского языка и литературы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.