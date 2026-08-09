В России начали тестировать полностью беспилотную «Ласточку»

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 76 0

Система полностью создана отечественными специалистами и не имеет аналогов в мире.

В России начали тестировать полностью беспилотную Ласточку

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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В России начали тестировать полностью беспилотный поезд «Ласточка»

В Москве начали испытания поезда «Ласточка» с беспилотной системой управления четвертого уровня автоматизации. Об этом РИА Новости сообщили разработчики технологии из НИИАС.

Тестирование проходит на Московском центральном кольце. Сейчас на МЦК уже работает поезд с третьим уровнем автоматизации, который перевозит пассажиров с августа 2024 года, однако в кабине находится машинист для контроля и управления дверями при посадке и высадке.

Замгендиректора Петербургского филиала НИИАС Сергей Кудряшов пояснил, что при четвертом уровне автоматизации машинист в кабине отсутствует. Управление осуществляется из диспетчерского центра, где специалист контролирует работу системы и подключается к ней при возникновении внештатных ситуаций.

«На четвертом уровне отсутствует машинист. Он называется машинист-оператор и управляет из диспетчерского центра, выступая как контролер системы. Поезд с высшим уровнем автоматизации будет сам ехать, открывать и закрывать двери, тормозить», — рассказал Кудряшов.

По его словам, один машинист-оператор сможет одновременно контролировать до четырех поездов. При необходимости специалист сможет удаленно вмешаться в работу состава, в том числе затормозить поезд, открыть или закрыть двери, управлять кондиционированием и токоприемником.

Разработчики отметили, что система полностью создана в России. По словам Кудряшова, проект не имеет аналогов в мире из-за особенностей эксплуатации: поезда работают на открытой инфраструктуре, а не в закрытом пространстве.

Также специалист рассказал, что российские системы технического зрения способны распознавать препятствия на путях и передавать информацию для автоматической остановки состава.

Во время испытаний специалисты сравнивали скорость реакции системы и машинистов. Участникам показывали случайно установленные препятствия и знаки, которые они должны были определить. Аналогичные задания выполнял беспилотный поезд.

«Система делала это быстрее», — отметил Кудряшов.

Испытания проводятся на «Ласточке», однако оборудование в дальнейшем может быть установлено на другие поезда, рассчитанные на эксплуатацию без машиниста.

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