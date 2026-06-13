«Солнцепек» выжигает позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 19 0

Удар был нанесен силами специалистов войск РХБ защиты, которые управляют данными уникальными боевыми машинами.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Военнослужащие экипажа тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» подразделения радиационной, химической и
биологической (РХБ) защиты 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии группировки войск «Центр» выполнили боевую задачу по уничтожению укрепленного опорного пункта и скопления живой силы формирований ВСУ на добропольском направлении.Самые яркие кадры из зоны проведения СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Получив целеуказание, военнослужащие произвели мощный залп 220-мм термобарическими реактивными снарядами по заданным
координатам, что привело к полному разрушению вражеского узла обороны. 

Удар был нанесен силами специалистов войск РХБ защиты, которые управляют данными уникальными боевыми машинами. Применяемые термобарические боеприпасы обладают сокрушительной силой, эффективно уничтожая широкий спектр целей: от огневых точек, наблюдательных пунктов и складов боеприпасов до хорошо укрепленных укрытий и артиллерийских позиций.

Высокая боевая эффективность делает систему ТОС-1А одной из самых приоритетных целей для противника. Понимая эту угрозу, военнослужащие уделяют особое внимание защите «Солнцепеков». Для обеспечения их безопасности и предотвращения диверсий боевую работу каждой машины прикрывают специальные группы воздушного наблюдения.

После выполнения боевой задачи экипаж оперативно совершает противоогневой маневр и покидает огневую позицию, чтобы избежать ударов со стороны вражеских БПЛА.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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