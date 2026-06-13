Мадьяр обвинил Орбана в «крупнейшей политической афере за десятки лет»

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 31 0

Новый премьер Венгрии намерен опубликовать улики против своего предшественника.

В чем Петер Мадьяр обвинил Виктора Орбана

Фото: www.globallookpress.com/ Benoit Doppagne

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Мадьяр заявил, что намерен раскрыть аферу правительства Орбана

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр планирует раскрыть информацию об «одной из самых громких афер» правительства бывшего лидера страны Виктора Орбана. Об этом политик заявил на своей странице в социальной сети X.

«В субботу в 9 утра (10:00 мск — Прим. ред.) я проведу внеочередную пресс-конференцию, посвященную одной из самых громких афер правительства Орбана», — написал он.

Премьер-министр подчеркнул, что после публикации съезд политической партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз», намеренной переизбрать Орбана, потеряет смысл. По его словам, те, кто причастен к крупнейшей политической мистификации последних десятилетий, не имеют права представлять интересы народа.

Ранее 8 июня венгерское управление по вопросам добросовестности обвинило высокопоставленных союзников экс-премьера Орбана в хищении миллиардов евро из фондов Европейского союза.

Мадьяр сменил Виктора Орбана на посту главы государства в мае 2026 года. Прежний лидер возглавлял правительство Венгрии 16 лет.

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