Блогеру Лерчек могут сменить меру пресечения на домашний арест
В Гагаринском суде Москвы вновь проходят слушания — в закрытом режиме. Накануне они длились шесть часов.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Москве снова проходят слушания по делу Валерии Чекалиной. Блогер приехала в Гагаринский суд с возлюбленным, от комментариев они отказались. В свою очередь, защита настояла на закрытом формате заседания.
Сегодня Лерчек могут сменить меру пресечения — на домашний арест. Ранее уголовное дело приостановили из-за болезни Чекалиной. Но установили ей запрет определенных действий. С тех пор Лерчек успела побывать в Петербурге, ходила в спортзал и занималась танцами. Все это — при четвертой стадии рака и проблемах с позвоночником.
Накануне слушание длилось шесть часов. Блогера обвиняют в незаконном выводе 250 миллионов рублей в Объединенные Арабские Эмираты. Бывший супруг Чекалиной Артем сейчас отбывает наказание: он приговорен к семи годам тюрьмы.
Как сообщал 5-tv.ru, ранее Гагаринский суд Москвы допросил бывшего партнера Валерии Чекалиной Романа Вишняка в рамках рассмотрения уголовного дела блогера. Вишняк выступил перед судом посредством видеосвязи.
Судебный процесс по делу Лерчек был приостановлен из-за онкологического заболевания блогера. Согласно ответу ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, Чекалина прошла курс химиотерапии. При этом медицинских ограничений, которые препятствовали бы ее участию в заседаниях, выявлено не было.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.
- 31 июл
- Обвинение просит для Лерчек шесть лет условно и штраф в 1,2 миллиарда рублей
- 28 июл
- Уголовное дело блогера Лерчек передали другому федеральному судье
- 27 июл
- Лерчек планировала поездку в Белград для вакцинации после химиотерапии
- 25 июл
- Суд возобновил производство по делу Лерчек
- 10 июл
- «Она болеет»: Лерчек не явилась на заседание суда
- 9 июл
- «Химия накопилась»: состояние Лерчек перед судом резко ухудшилось
- 9 июл
- Гособвинение просит суд возобновить процесс по делу онкобольной Лерчек
- 8 июл
- Процесс продолжится? Лерчек сможет участвовать в заседаниях по уголовному делу
- 6 июл
- «Супержаркая женщина»: жених Лерчек рассказал, за что любит ее
- 19 июн
- Дело блогера Лерчек передали другому судье
Читайте также
73%
Нашли ошибку?