Погибшему военкору «Известий» Мартемьянову установили памятник в Донецке

Жизнь журналиста оборвалась 4 января 2025 года.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
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В Донецке на Аллее Героев появился памятник военному корреспонденту «Известий» Александру Мартемьянову, погибшему во время выполнения редакционного задания. Кадры с места захоронения журналиста оказались в распоряжении 5-tv.ru.
На мемориале размещены портрет журналиста и его государственные награды. Рядом нанесены слова: «Помним тебя, гордимся тобой, и в памяти нашей всегда ты живой».
Александр Мартемьянов родился в Донецке в 1990 году. С 2014 года он сотрудничал с «Известиями», освещая события в Донбассе и регулярно работая в зоне боевых действий.
Жизнь военкора оборвалась 4 января 2025 года. На трассе Донецк — Горловка в районе поселка Красный Партизан автомобиль, в котором находились журналисты, подвергся атаке беспилотника ВСУ. От полученных ранений Мартемьянов погиб на месте.
В результате удара также пострадали корреспонденты РИА Новости Максим Романенко и Михаил Кевхиев, редактор «Блокнот Донецк» Светлана Ларина и военный корреспондент Изабелла Либерман. После произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели Александра Мартемьянова и ранения его коллег.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что корреспондент «Известий» Александр Федорчак стал лауреатом ТЭФИ. Награду журналист получил посмертно.
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