В США заблокировали доступ иностранных пользователей к новым ИИ-моделям
Ранее россиян предупреждали о возможных ограничениях.
Фото: www.globallookpress.com/Pavlo Gonchar
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Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение заблокировать доступ к самым современным моделям искусственного интеллекта (ИИ) Mythos 5 и Fable 5 компании Anthropic для иностранных пользователей. Об этом сообщили в Axios.
«Мы вынуждены немедленно отключить Fable 5 и Mythos 5 для всех наших клиентов, чтобы обеспечить соблюдение требований», — заявили в компании, отметив, что не согласны с этим решением.
Ограничения распространяются как на зарубежных пользователей, так и на иностранных граждан, которые находятся на территории Америки.
Решение о блокировке было принято администрацией Трампа после информации о возможном взломе модели Mythos. Это, как подчеркнуто в официальном заявлении, вызвало серьезную обеспокоенность властей, поскольку может угрожать национальной безопасности. Запрет будет действовать несколько недель.
«Мы считаем, что это недоразумение, и работаем над скорейшим восстановлением доступа», — также заявили в Axios.
Ранее 5-tv.ru писал, что пользователи из России могут столкнуться с новыми блокировками в нейросетях Claude, ChatGPT и Gemini. Ограничение доступа к перечисленным сервисам может произойти внезапно. Особенно часто это происходит с крупными проектами и компаниями, когда система замечает признаки корпоративного использования ресурса на территории РФ.
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