Россиянам напомнили о правилах газовой безопасности перед отпуском

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 35 0

Одна забытая деталь перед отъездом может обернуться серьезными последствиями для квартиры и соседей.

Правила пользования газовым оборудованием

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Перед длительной поездкой россиянам рекомендуют уделить особое внимание газовому оборудованию в квартире. Соответствующие рекомендации опубликовала пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

В ведомстве напомнили, что перед отъездом необходимо перекрыть краны на газовых приборах и на подводках к ним. При этом отключать общедомовые газовые стояки запрещено. Если дата планового технического обслуживания приходится на период отсутствия жильцов, визит специалистов следует заранее перенести на другое время.

Отдельное внимание специалисты советуют уделить безопасности детей. В комплексе городского хозяйства подчеркнули, что дошкольникам не стоит самостоятельно пользоваться газовой плитой, а оставлять их без присмотра рядом с работающими приборами нельзя. Ребенку необходимо объяснить порядок действий в экстренной ситуации и напомнить номер аварийной газовой службы — 104.

Кроме того, во время эксплуатации газового оборудования важно обеспечивать приток свежего воздуха, открывая окно или форточку, а также регулярно контролировать наличие тяги в вентиляционных и дымовых каналах.

В ведомстве также напомнили, что проводить диагностику, ремонт или замену газовых приборов имеют право только специалисты АО «МОСГАЗ». Соблюдение этих рекомендаций поможет избежать аварийных ситуаций и спокойно провести отпуск вдали от дома.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что двое взрослых и двое детей отравились газом в городе Нурлат. Причиной ЧП стал голубь, застрявший в системе водонагревателя.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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