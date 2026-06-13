В Красноярском крае двухлетний ребенок утонул в септике
Сначала мальчик сидел дома вместе с мамой. Однако позже вышел во двор.
Фото: © РИА Новости/Георгий Зимарев
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Двухлетний ребенок утонул в септике (сооружение для очистки сточных вод. — Прим. ред.) во дворе частного дома в Красноярском крае. Об этом сообщили в ГСУ Следственного комитета России по региону.
Уточнялось, что трагедия произошла в поселке Октябрьском Богучанского района.
По данным ведомства, в следственные органы поступило сообщение об обнаружении тела мальчика в септике на территории дома на улице Таежной. После этого было возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса России, которая касается причинения смерти по неосторожности.
По версии следствия, 41-летняя местная жительница находилась дома и занималась бытовыми делами. Вместе с ней в помещении оставались трое малолетних детей.
Около 11 часов двухлетний мальчик вышел во двор. Через некоторое время мать нашла сына в септике. К тому моменту ребенок уже не подавал признаков жизни.
Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, в Подмосковье семилетний ребенок утонул после падения в реку Клязьма. Мальчик сначала был дома вместе со взрослыми, однако в один момент решил выйти на улицу и направился к воде.
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