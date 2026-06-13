В Красноярском крае двухлетний ребенок утонул в септике

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 53 0

Сначала мальчик сидел дома вместе с мамой. Однако позже вышел во двор.

Что известно о гибели ребенка в септике в Красноярском крае

Фото: © РИА Новости/Георгий Зимарев

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Двухлетний ребенок утонул в септике (сооружение для очистки сточных вод. — Прим. ред.) во дворе частного дома в Красноярском крае. Об этом сообщили в ГСУ Следственного комитета России по региону.

Уточнялось, что трагедия произошла в поселке Октябрьском Богучанского района.

По данным ведомства, в следственные органы поступило сообщение об обнаружении тела мальчика в септике на территории дома на улице Таежной. После этого было возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса России, которая касается причинения смерти по неосторожности.

По версии следствия, 41-летняя местная жительница находилась дома и занималась бытовыми делами. Вместе с ней в помещении оставались трое малолетних детей.

Около 11 часов двухлетний мальчик вышел во двор. Через некоторое время мать нашла сына в септике. К тому моменту ребенок уже не подавал признаков жизни.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, в Подмосковье семилетний ребенок утонул после падения в реку Клязьма. Мальчик сначала был дома вместе со взрослыми, однако в один момент решил выйти на улицу и направился к воде.

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