Глава МИД России Сергей Лавров посетит Минск с рабочим визитом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Минск с двухдневным рабочим визитом 14–15 июня, в ходе которого его примет президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом говорится в сообщении МИД России.

Помимо встречи с белорусским лидером, Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел республики Максимом Рыженковым в узком и расширенном форматах. Также российский дипломат примет участие в торжественном возложении венка к Монументу Победы в Минске по случаю 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны.

«Будет рассмотрен широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки дня. Особое внимание будет уделено работе по дипломатическому сопровождению интеграционных процессов в рамках Союзного государства и повышению международного профиля этого объединения», — отметили в МИД России.

Кроме того, важной темой переговоров в Минске станет выработка совместных мер по борьбе с санкционным давлением и юридической агрессией со стороны западных государств.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в МИД России заявили, что расположенное в Белоруссии ядерное оружие создает противовес неонацистской Украине и группировкам НАТО.

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