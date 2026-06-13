МИД РФ: ядерное оружие в Белоруссии создает противовес неонацистской Украине

Российское ядерное оружие в Белоруссии создает противовес неонацистской Украине и группировкам НАТО. Об этом сообщили в МИД России.

В ведомстве также подчеркнули, что развернутые на территории республики современные оборонные комплексы гарантируют безопасность Союзного государства (СГ) и стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Современные российские оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие надежно прикрывают западные рубежи СГ и ОДКБ, обеспечивая противовес неонацистской Украине и расквартированным в сопредельных странах группировкам НАТО», — говорится в официальном документе на сайте министерства.

Также в МИД России отметили, что между Москвой и Минском планомерно углубляется военно-техническое сотрудничество. Особое внимание уделяется промышленной кооперации между предприятиями оборонно-промышленного комплекса двух стран.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России Владимир Путин подчеркнул, что бесконтрольное распространение ядерного оружия представляет серьезную угрозу для всех стран.

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