Вслед за папой: Карл III выселил дочерей Эндрю из королевской резиденции

Карл III выселил дочерей Эндрю из королевской резиденции

Британский монарх Карл III выселяет своих племянниц, принцесс Беатрис и Евгению, из королевской резиденции. Об этом сообщает RadarOnline.

Обеим девушкам уже направлены официальные письма с призывом самостоятельно найти себе новое жилье. Примечательно, что ранее из резиденции были вынуждены съехать и их родители — лишенный титулов принц Эндрю и его бывшая супруга Сара Фергюсон.

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Источники издания подчеркивают — король не стремится наказать дочерей своего опального брата. Решение носит сугубо административный характер и вписывается в стратегию масштабных перемен внутри королевской семьи.

«Внутри организации это решение рассматривается как административный и оперативный вопрос, связанный с более широкими изменениями, происходящими в королевской семье. Однако никто не делает вид, что последствия незначительны», — пояснил инсайдер.

Напомним, что скандал вокруг герцога Йоркского разгорелся в феврале. Эндрю был задержан по подозрению в передаче конфиденциальных данных миллиардеру Джеффри Эпштейну. В его поместьях прошли обыски, после чего он лишился звания принца, финансирования и был вынужден покинуть резиденцию Роял-Лодж.

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Ранее 5-tv.ru писал, что экс-принц Эндрю был лишен королевских привилегий и выселен из поместья после обвинений в злоупотреблении служебным положением.

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