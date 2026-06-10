Вслед за папой: Карл III выселил дочерей Эндрю из королевской резиденции

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 45 0

Принцессам предложили подыскать себе новое жилье в Лондоне.

Карл III выселил дочерей Эндрю из резиденции

Фото: www.globallookpress.com/Pool / i-Images

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Карл III выселил дочерей Эндрю из королевской резиденции

Британский монарх Карл III выселяет своих племянниц, принцесс Беатрис и Евгению, из королевской резиденции. Об этом сообщает RadarOnline.

Обеим девушкам уже направлены официальные письма с призывом самостоятельно найти себе новое жилье. Примечательно, что ранее из резиденции были вынуждены съехать и их родители — лишенный титулов принц Эндрю и его бывшая супруга Сара Фергюсон.

www.globallookpress.com/Cover Images

Источники издания подчеркивают — король не стремится наказать дочерей своего опального брата. Решение носит сугубо административный характер и вписывается в стратегию масштабных перемен внутри королевской семьи.

«Внутри организации это решение рассматривается как административный и оперативный вопрос, связанный с более широкими изменениями, происходящими в королевской семье. Однако никто не делает вид, что последствия незначительны», — пояснил инсайдер.

Напомним, что скандал вокруг герцога Йоркского разгорелся в феврале. Эндрю был задержан по подозрению в передаче конфиденциальных данных миллиардеру Джеффри Эпштейну. В его поместьях прошли обыски, после чего он лишился звания принца, финансирования и был вынужден покинуть резиденцию Роял-Лодж.

www.globallookpress.com/https://www.youtube.com/watch?v=53spg1UYk0c

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-принц Эндрю был лишен королевских привилегий и выселен из поместья после обвинений в злоупотреблении служебным положением.

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