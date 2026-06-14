Министр цифрового развития Германии попался на использовании ИИ в своих выступлениях

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 32 0

Тексты 30 речей политика были проанализированы журналистами.

Немецкий политик использует ИИ в своих выступлениях

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/dts Nachrichtenagentur

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Министр Вильдбергер попался на использовании ИИ в своих выступлениях

Министр цифрового развития Германии Карстен Вильдбергер активно использует искусственный интеллект (ИИ) для подготовки публичных выступлений. Это показало расследование Die Zeit.

Анализ 30 речей выявил, что одна из них была полностью сгенерирована ИИ (выступление в Вашингтоне 24 июля), а еще для семи нейросеть написала отдельные фрагменты.

В ведомстве подтвердили эту информацию, уточнив, что ИИ используется как рабочий инструмент, но ответственность за итоговый текст всегда несет человек.

Журналисты издания отметили, что Вильдбергер, который сам признавался в активном использовании чат-ботов, мог делегировать написание текстов своим спичрайтерам, которые, в свою очередь, могли применить нейросети.

Как ранее писал 5-tv.ru, администрация президента США Дональда Трампа временно заблокировала доступ к передовым моделям искусственного интеллекта Mythos 5 и Fable 5 от компании Anthropic для всех иностранных пользователей, включая иностранных граждан, находящихся на территории США.

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