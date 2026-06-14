Двое мужчин устроили стрельбу по прохожим в Киевской области
Нападавшие были в состоянии алкогольного опьянения.
Фото: © РИА Новости/Стрингер
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В Ирпене Киевской области двое мужчин устроили стрельбу по местным жителям. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
Среди вероятных пострадавших может быть женщина с ребенком. Также был поврежден автомобиль.
Отмечается, что мужчины могли находиться в состоянии алкогольного опьянения.
Подозреваемые скрылись, их разыскивает полиция. Сообщается, что оружие они выбросили во время бегства.
Ранее в мае 5-tv.ru сообщал, что неизвестный открыл стрельбу по людям в Киеве. Инцидент случился во дворе жилого комплекса «Варшавский», расположенного в Подольском районе города. Очевидцы передают, что неизвестный стрелял по людям в состоянии алкогольного опьянения.
Число инцидентов со стрельбой на Украине в последние месяцы возросло. По словам руководителя местного МВД Игоря Клименко, подобных преступлений в стране будет становиться все больше. Причинами служат оборот оружия, который не контролируется властями.
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