Двое мужчин устроили стрельбу по прохожим в Киевской области

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Срочная новость 1 554 0

Нападавшие были в состоянии алкогольного опьянения.

Стрельба по прохожим в Киевской области 14 июня — новости

Фото: © РИА Новости/Стрингер

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Ирпене Киевской области двое мужчин устроили стрельбу по местным жителям. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Среди вероятных пострадавших может быть женщина с ребенком. Также был поврежден автомобиль.

Отмечается, что мужчины могли находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Подозреваемые скрылись, их разыскивает полиция. Сообщается, что оружие они выбросили во время бегства.

Ранее в мае 5-tv.ru сообщал, что неизвестный открыл стрельбу по людям в Киеве. Инцидент случился во дворе жилого комплекса «Варшавский», расположенного в Подольском районе города. Очевидцы передают, что неизвестный стрелял по людям в состоянии алкогольного опьянения.

Число инцидентов со стрельбой на Украине в последние месяцы возросло. По словам руководителя местного МВД Игоря Клименко, подобных преступлений в стране будет становиться все больше. Причинами служат оборот оружия, который не контролируется властями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.91
0.12 82.97
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:29
Есть риски: почему диабетикам важно проверять уровень витамина B12
1:07
Трагическое восхождение: в Йемене альпинист упал в кратер вулкана и погиб
0:43
Министр цифрового развития Германии попался на использовании ИИ в своих выступлениях
0:22
Херсонская область полностью обесточена после атак ВСУ на Запорожье
0:05
Двое мужчин устроили стрельбу по прохожим в Киевской области
0:03
Несколько регионов США и Канады захотели отделиться от федеральных государств

Сейчас читают

Не привязали: молодая женщина погибла во время прыжка с канатом в Бразилии
Не знал о своей смерти: во Франции фермер числился мертвым 32 года
«Как Бегемотик выглядит»: Мирослава Карпович впервые показала лицо мужа
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео