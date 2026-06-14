Трагическое восхождение: в Йемене альпинист упал в кратер вулкана и погиб
Местные прозвали его «Человеком-пауком» за покорение крутых вершин без страховки.
Фото: yemenonline.info
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В Йемене альпинист упал в кратер вулкана и погиб
В Йемене погиб альпинист Антара аль-Абси, известный как «Человек-паук», который упал в кратер вулкана Харадха Дамт в провинции Аль-Далиа на юге страны во время восхождения. Об этом сообщил портал YemenOnline.
Отмечается, что спасатели извлекли тело альпиниста из горячих вод внутри спящего вулкана спустя несколько часов после падения.
В операции было задействовано специальное оборудование и осветительные приборы из-за труднодоступности местности.
Власти призвали граждан соблюдать осторожность при занятиях экстремальными видами спорта в опасных районах.
Погибший альпинист получил широкую известность в социальных сетях за покорение крутых вершин без страховки. Он объяснял, что шел на риск из-за бедности, чтобы заработать на жизнь.
Как ранее писал 5-tv.ru, в Бразилии 21-летняя девушка погибла во время прыжка с канатом. Сотрудники аттракциона забыли о самом главном, когда готовили туристку.
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