Не привязали: молодая женщина погибла во время прыжка с канатом в Бразилии

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 71 0

Сотрудники подняли девушку на руки, поднесли к краю платформы и сбросили вниз, забыв о самом главном.

Видео: в Бразилии девушка погибла во время прыжка с канатом

Фото: www.globallookpress.com/ Marcelo Chello; 5-tv.ru

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В Бразилии молодая женщина погибла во время прыжка с канатом

В бразильском штате Сан-Паулу во время экстремального прыжка с канатом погибла 21-летняя девушка из-за ошибки организаторов. Об этом сообщили РИА Новости.

Отмечается, что организаторы забыли надеть на девушку снаряжение — на ней был только шлем, а канат лежал на земле и не был привязан к ней.

Рядом также находился жених погибшей туристки. Молодому человеку стало плохо, его экстренно госпитализировали.

Двое мужчин, скрывшихся с места происшествия, были найдены в лесу с помощью вертолета. В общей сложности по делу арестовали шесть человек. Расследование передано во второй полицейский округ Лимейры.

Как ранее писал 5-tv.ru, в Кабардино-Балкарии погиб москвич в результате жесткой посадки параплана. По предварительным данным, 68-летний житель столицы совершил полет в одиночку, но не справился с управлением, что привело к крушению летательного аппарата. Спасти его не удалось.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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