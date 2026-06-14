Американский военный самолет упал на северо-западе США

Военный самолет упал недалеко от озера Римрок в лесистой местности на северо-западе США. Об этом сообщили издания KOMO News и Fox News, ссылаясь на данные Корпуса морской пехоты и пожарную службу города Начес.

Известно, что пилот успешно катапультировался и был доставлен в больницу для обследования.

В результате падения самолета начался крупный лесной пожар приблизительно на полпути между национальным парком Маунт-Рейнир и Якимой. Спасательные службы экстренно эвакуировали отдыхающих с территории.

На месте происшествия работают наземные бригады и авиация, включая вертолеты, чтобы предотвратить распространение огня.

Отмечается, что официальная информация о типе самолета, состоянии пилота и причине произошедшего не разглашается.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в Индии потерпел крушение военно-транспортный самолет. Пять человек погибли, одному удалось выжить.

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