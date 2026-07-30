Китайское вторжение на российский рынок набирает стремительный темп

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Активнее всего китайские предприниматели продвигают мобильные игры и видеоконтент.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Китайские предприниматели активно инвестируют в российские цифровые площадки

Российские цифровые площадки становятся все более привлекательными для рекламодателей из Китая. Это подтверждает стремительно растущий объем инвестиций. Например, с начала года только через сервисы VK предприниматели из КНР потратили на продвижение столько же, сколько за весь 2025 год.

«За прошлый год китайские рекламодатели инвестировали 2,6 миллиарда рублей на продвижение в VK-рекламе. При этом количество рекламодателей за прошлый год выросло на 70%. Но за первое полугодие 2026 года мы уже видим цифру 2,6 миллиарда рублей, и рост рекламодателей продолжает устойчивый тренд. Сейчас он составляет 62%», — рассказала операционный директор бизнес-группы «Экосистемные и комплексные сервисы» VK Ирина Совик.

Активнее всего китайские предприниматели продвигают мобильные игры и видеоконтент. Расходы на их рекламу выросли вслед за спросом в несколько раз. Вместе с тем, интерес компаний из КНР выходит далеко за пределы игровой индустрии. На отечественных платформах рекламируют бытовую технику, фильмы и автомобили. По оценке экспертов, в ближайшее время тенденция только усилится. А следующим этапом сотрудничества будет создание совместных проектов. Одним из таких уже стал исторический боевик «Красный шелк», который получил статус национального в обеих странах.

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