«Таким Басту еще не видели»: байопик о рэпере выйдет в конце года

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 62 0

Кино расскажет о молодости и первых успехах музыканта.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Байопик про рэпера Басту выйдет в прокат в декабре 2026 года

Байопик про знаменитого рэпера «БАСТА. Начало игры» выйдет в прокат в декабре 2026 года. Кино раскроет историю молодого Василия Вакуленко, которому еще только предстоит покорить российскую рэп-сцену. Об этом 5-tv.ru сообщили создатели картины.

Фильм снял режиссер Стас Иванов, известный публике по картинам «ЮЗЗ» и «Геля». Действие происходит в Ростове-на-Дону начала 2000-х годов — уличные разборки, первая любовь, дружба и семья, но главное — решение посвятить жизнь музыке.

В качестве локаций фигурируют знаковые места из биографии артиста — поезд 1999 года, на котором Вакуленко ездил по югу России, а также культовый ростовский клуб «Команчеро» (Comanchero).

Главную роль, как ранее писал 5-tv.ru, сыграл актер Слава Копейкин, а роль его возлюбленной — актриса Ксения Трейстер. Также в актерском составе картины — Юрий Насонов, Егор Кенжаметов, Александра Урсуляк, Василий Неверов и другие.

«Моя задача заключалась в том, чтобы сделать образ живым и показать молодого Басту с той стороны, с которой его еще не видели», — рассказал Копейкин.

По словам артиста, для него этот фильм — история о том, что талант, как и все в этой жизни, очень легко утратить, а исход прожитых лет зависит лишь от нашего собственного выбора.

Кандидатуру Копейкина одобрил сам музыкант. Когда стало известно, что именно он сыграет рэпера, тот заявил, что актер «очень похож на него в детстве». Также он подчеркнул талант и вдумчивость Копейкина.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
79.86
0.50 90.88
0.67
Месяц огненной обезьяны: китайский гороскоп на август 2026 года

Последние новости

19:40
Павел Дуров* в реестре террористов и экстремистов: что дальше
19:28
Город во Франции сгорел дотла, пока пожарные спасали виллы звезд по соседству
19:20
Европейские футбольные сборные объявили бойкот турнирам ФИФА
19:15
Внучка убитого экс-мэра Самары узнавала у юриста схему действий при пропаже родных
19:05
Высокоточный удар по логистике: российские военные нанесли удар по четырем сухогрузам ВСУ
19:00
Месяц огненной обезьяны: китайский гороскоп на август 2026 года

Сейчас читают

Подосиновики, подберезовики, белые грибы в начале августа: как их правильно выбрать
Маленьким государствам выгоднее оставаться вне ЕС — спикер парламента Грузии
Павла Дурова* внесли в реестр террористов и экстремистов
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео