Звезда «Горца» Кристофер Ламберт потерял сознание на комиконе в США

Кристофер Ламберт потерял сознание на комиконе в США

Кристофер Ламберт, известный по роли Коннора Маклауда в фильме «Горец», потерял сознание во время участия в комиконе Steel City Con в Питтсбурге, штат Пенсильвания. Об этом 9 августа сообщил портал TMZ со ссылкой на очевидцев.

По словам свидетелей, 69-летний актер раздавал автографы посетителям мероприятия, когда неожиданно упал в обморок. На место вызвали скорую помощь, после чего Ламберта увезли для осмотра.

Позже представитель артиста сообщил, что с актером все хорошо и он отдыхает в отеле. По предварительным данным, причиной недомогания могло стать снижение уровня сахара в крови из-за недостатка сна и питания перед мероприятием.

Кристофер Ламберт получил мировую известность после выхода фильма «Горец» в 1986 году, где исполнил главную роль — бессмертного воина Коннора Маклауда. Также актер снимался в картинах «Подземка» (1985), «Костяной человек» (1992) и «Мортал Комбат» (1995).

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