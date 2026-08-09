Звезда «Горца» Кристофер Ламберт потерял сознание на комиконе в США

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 31 0

Актера «Горца» госпитализировали после обморока, однако позже его представитель сообщил, что с ним все в порядке.

От чего Кристофер Ламберт потерял сознание на комиконе в США

Фото: www.globallookpress.com/Alessandro Bremec

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Кристофер Ламберт потерял сознание на комиконе в США

Кристофер Ламберт, известный по роли Коннора Маклауда в фильме «Горец», потерял сознание во время участия в комиконе Steel City Con в Питтсбурге, штат Пенсильвания. Об этом 9 августа сообщил портал TMZ со ссылкой на очевидцев.

По словам свидетелей, 69-летний актер раздавал автографы посетителям мероприятия, когда неожиданно упал в обморок. На место вызвали скорую помощь, после чего Ламберта увезли для осмотра.

Позже представитель артиста сообщил, что с актером все хорошо и он отдыхает в отеле. По предварительным данным, причиной недомогания могло стать снижение уровня сахара в крови из-за недостатка сна и питания перед мероприятием.

Кристофер Ламберт получил мировую известность после выхода фильма «Горец» в 1986 году, где исполнил главную роль — бессмертного воина Коннора Маклауда. Также актер снимался в картинах «Подземка» (1985), «Костяной человек» (1992) и «Мортал Комбат» (1995).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица МакSим оказалась в больнице после сильного эмоционального потрясения из-за смерти отца.

Представитель артистки Яна Богушевская рассказала, что госпитализация носила кратковременный характер, а исполнительницу уже выписали. Сейчас певица находится на даче и чувствует себя хорошо.

Ранее врачи рекомендовали МакSим отказаться от перелетов и выступлений для восстановления организма. Из-за этого артистке пришлось отменить концерт на День города в Павлодаре.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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