Секрет в засолке: рецепты хрустящих огурцов и сочных помидоров в банке на зиму
Домашние соленья снова в тренде: многие хозяйки уже готовят запасы на зиму. Шеф-повар раскрыла секреты удачных закруток.
Фото: www.globallookpress.com/Ingram Images
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Каждая хозяйка мечтает о хрустящих огурцах и сочных помидорах, которые зимой будут напоминать о лете. Но почему у одних получаются идеальные соленья, а у других — мягкая безвкусная масса?
Рецепты закруток с идеальными пропорциями, которые превратят заготовки в настоящий шедевр, рассказала эксклюзивно для 5-tv.ru шеф-повар Наумова Марина.
Какой метод засолки сделает заготовки вкуснее
Шеф-повар отдает предпочтение холодной засолке горячему маринованию при закатке огурцов и помидоров. Как отмечает эксперт, горячий метод, когда овощи заливают кипящим рассолом, а затем сливают и кипятят снова, дает более гарантированный результат с точки зрения сохранности закруток, но проигрывает во вкусе.
«По вкусу, я считаю, это проиграет в холодной засолке. Я люблю больше холодную засолку и рекомендую ее», — делится Наумова.
Единственный минус холодного способа — рассол может получиться мутным. Но шеф-повар к этому относится философски.
«Рассол будет мутным, но огурцы потрясающе вкусные, хрустящие, невероятные. На рассол не надо обращать внимания. В этом случае огурцами точно не отравишься», — уверяет знаток.
Сам рецепт засолки у шеф-повара максимально простой. Банки предварительно стерилизуют в духовке пять-семь минут. На дно выкладывают всю зелень и специи, затем плотно укладывают помидоры или огурцы.
«Растворяю соль в холодной воде и заливаю», — поясняет она.
Никаких многократных заливок кипятком и сложных манипуляций.
Какие пряности можно добавить в банки с заготовками на зиму
Рецепты заготовок и закруток на зиму: как закатать дома хрустящие малосольные огурцы и сочные помидоры в банке — приготовление маринада и засолки. Фото: www.globallookpress.com/Ingram Images
Секрет ароматных солений — в правильном наборе пряностей. Наумова использует целый букет с огорода.
«Я добавляю туда несколько соцветий гвоздички, душистого перца, несколько соцветий черного перца, листья малины, хрена, вишни, смородины — красной, черной — любые листья с огорода. Их тоже промываем. Далее мне понадобится укроп, но лучше цветущий сюда», — перечисляет она.
Особое внимание следует уделить количеству листьев.
«Я много прям листьев кладу, потому что они дают аромат и добавят дополнительного хруста», — советует эксперт.
Чеснок не нужно резать — достаточно просто очистить зубчики. Перец чили можно положить целым стручком или разделить на две-три части. На трехлитровую банку достаточно одного перчика весом около 20 граммов.
Выбор соли — еще один из самых важных моментов в рецепте.
«Соль нельзя брать йодированную, экстрасоль. Нужно брать каменную соль. Крупная каменная соль», — категорична шеф-повар.
Йодированная соль размягчает овощи, делает их вялыми. А крупная каменная соль медленно растворяется и равномерно проникает в овощи, сохраняя их плотность и хруст.
Пропорции соли должны быть точными.
«На каждый литр я беру две столовые ложки соли. Идет речь на литр 40 граммов соли», — дает четкую формулу шеф.
Важно помнить: у всех столовые ложки разные, и кто-то берет с горкой, поэтому лучше ориентироваться на граммы.
Какой маринад опасно делать для заготовок на зиму
Наумова предупреждает: в процессе брожения могут выделяться газы, поэтому банки лучше ставить на поддон или противень.
«Когда начинает кваситься, могут газики подниматься и чуть-чуть из-под крышки выливаться», — говорит эксперт.
Шеф разделяет эти два понятия и предупреждает об ошибках, которые часто допускают хозяйки.
«Соленья никогда не солятся при помощи уксуса. Соленье — это квашение. Если хочешь мариновать, тогда должен появиться сахар и уксус. В основном используется яблочный уксус», — разъясняет профессионал.
Повар предупреждает о рисках для здоровья при неправильной консервации продуктов. Например, баклажаны обязательно нужно обрабатывать перед закаткой. В противном случае есть риск ботулизма.
Рецепт заготовки хрустящих огурцов в банке на зиму
Рецепты заготовок и закруток на зиму: как закатать дома хрустящие малосольные огурцы и сочные помидоры в банке — приготовление маринада и засолки. Фото: www.globallookpress.com/Creativ Studio Heinemann
Первый и самый важный шаг — правильная подготовка огурцов. Многие пропускают этот этап рецепта, а зря. Именно замачивание в холодной воде делает огурцы хрустящими.
«Огурцы всегда нужно замочить хотя бы на два-три часа в ледяной воде», — объясняет Наумова.
Этот простой прием возвращает овощам упругость и насыщает их влагой, которая потерялась за время хранения или транспортировки.
Ингредиенты:
- Соль каменная (не йодированная) — полторы столовой ложки;
- Сахар — одна чайная ложка;
- Уксус 9% — одна столовая ложка.
Специи:
- Чеснок — два-три зубчика;
- Листья хрена, смородины, вишни — по две-три штуки;
- Укроп (зонтики) — две-три штуки;
- Перец черный горошком — пять-шесть штук.
Огурцы замочите в холодной воде на два-три часа. В это время в кастрюле смешайте воду, соль и сахар и доведите до кипения, помешивая до полного растворения. Затем влейте уксус, перемешайте и снимите с огня.
На дно стерилизованной банки выложите часть специй, затем плотно уложите огурцы, сверху — оставшиеся специи. Залейте горячим маринадом и накройте крышкой. Закатайте, переверните и укутайте до остывания.
Рецепт заготовки сочных помидоров в банке на зиму
Для засолки помидоров шеф рекомендует использовать сорт «сливка».
«Они обычно появляются после 15-го, 20-го августа», — рекомендует она.
Подготовка помидоров тоже имеет свои тонкости. Чтобы шкурка не лопалась, нужно сделать проколы.
«Я накалываю помидоры зубочисткой, шпажкой, вилкой. Можно сделать на нем дырочки. Желательно эти дырочки у плодоножки делать, чтоб сам помидор потом был красивым», — объясняет Наумова.
Для помидоров шеф-повар использует уже горячий метод заливки.
«Сначала я заливаю помидоры кипятком, буквально на пять минут. Убираю этот кипяток — сливаю. Дальше в банку опять выкладываю эти все травы-муравы, все, что есть. Выкладываю помидоры и также заливаю рассолом», — комментирует знаток.
Ингредиенты:
- Соль — одна столовая ложка с горкой;
- Сахар — четыре столовые ложки с горкой (около 80 граммов);
- Уксус 9% — три-четыре столовые ложки.
Специи:
- Чеснок — три-четыре зубчика;
- Укроп (зонтики) — один-две штуки;
- Лавровый лист — один-две штуки;
- Перец черный горошком — четыре-пять штук.
Помидоры вымойте, наколите зубочисткой у плодоножки. А в кастрюле смешайте воду, соль и сахар, затем доведите ее до кипения, помешивая до полного растворения. Влейте уксус, перемешайте и снимите с огня.
На дно стерилизованной банки выложите часть специй, затем плотно уложите помидоры, сверху — оставшиеся специи. Залейте горячим маринадом и накройте крышкой. Затем закатайте, переверните и укутайте до остывания.
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