Чем пахнут болезни: как определить рак, диабет и проблемы с почками по запаху

Необычный запах пота может рассказать о здоровье больше, чем кажется. Почему тело начинает пахнуть ацетоном, аммиаком или рыбой и какие болезни могут скрываться за этими сигналами — эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала врач и специалист по традиционной китайской медицине Елена Панова.

Определить болезнь по поту: о чем сигнализирует запах ацетона от тела

Определить болезнь по поту: о чем сигнализирует странный запах от тела, симптомы. Фото: www.globallookpress.com/photorevolution

Запах ацетона от тела может быть не просто необычной особенностью, а тревожным признаком заболевания. Чаще всего такой «аромат» связан с нарушением обмена веществ и может указывать на сахарный диабет. Люди описывают его как запах моченых яблок, растворителя или старой краски.

«Запах ацетона — классический признак высокого кетоза. Чаще всего это сахарный диабет. Конечно же, сахара при этом запахе уже очень высокие, и это признак кетоацидоза. Также может такой запах проявляться при жестком голодании, при чрезмерном увлечении кето-диетами или при проблемах с печенью», — поясняет эксперт.

Кетоацидоз — опасное осложнение, при котором организм вместо глюкозы начинает активно расщеплять жиры, а в крови накапливаются кетоновые тела. Если запах ацетона появился внезапно и сохраняется, особенно на фоне жажды, слабости, тошноты или у человека с диабетом, это повод как можно скорее обратиться к врачу.

Определить болезнь по поту: о чем сигнализирует запах аммиака от тела

Определить болезнь по поту: о чем сигнализирует странный запах от тела, симптомы. Фото: www.globallookpress.com/Justus Klingel

Еще один резкий, неприятный запах, который трудно с чем-то спутать, — это запах аммиака, напоминающий кошачью мочу или нашатырь.

«Запах аммиака сигнализирует нам о том, что организм не справляется с выводом азотистых соединений, и это характерно при хронической почечной недостаточности, когда организм уже имеет серьезные проблемы с мочевыделительной системой. Либо это признак сильного обезвоживания организма», — рассказывает специалист.

Когда почки перестают нормально фильтровать кровь, азотистые шлаки накапливаются в организме и начинают выводиться через кожу и дыхание, придавая телу характерный «химический» запах.

Если вы заметили такой аромат от себя или близкого человека, особенно в сочетании с отеками, слабостью и изменением цвета мочи, стоит срочно проверить почки.

Определить болезнь по поту: о чем сигнализирует гнилостно-сладковато-затхлый запах от тела

Определить болезнь по поту: о чем сигнализирует странный запах от тела, симптомы. Фото: www.globallookpress.com/Mauricio Jordan de Souza Coelho

Запах, который описывают как гнилостный, сладковато-затхлый или напоминающий пресный фрукт, — это очень тревожный сигнал. В традиционной китайской медицине и в западной клинической практике он ассоциируется с печеночной недостаточностью.

«Это специфический признак печеночной недостаточности. Печень перестает нормально фильтровать токсины. И это признак цирроза, гепатита. Это такой, знаете, буквально обволакивающий, липкий запах», — описывает врач.

Печень — главный фильтр организма. Когда она перестает справляться со своей работой, токсины начинают выходить через кожу и легкие. Запах очень стойкий, его невозможно перебить дезодорантом или духами. Это буквально «запах больной печени».

Определить болезнь по поту: о чем сигнализирует рыбный запах от тела

Определить болезнь по поту: о чем сигнализирует странный запах от тела, симптомы. Фото: www.globallookpress.com/Judith Thomandl

Рыбный запах — один из самых узнаваемых, но не всегда речь идет о проблемах с гигиеной.

«Рыбный неприятный запах встречается в области паха у женщин при сильном бактериальном вагинозе», — отмечает Елена Панова.

Если же рыбный запах исходит от всего тела и не связан с употреблением морепродуктов, это может указывать на редкое генетическое заболевание — триметиламинурию, при которой организм не расщепляет триметиламин, и он выводится с потом, придавая телу характерный «рыбный» аромат.

В любом случае, если такой запах появился, нужно обратиться к врачу и исключить как инфекции, так и более редкие патологии.

Определить болезнь по поту: о чем сигнализирует кислый и уксусный запах от тела

Определить болезнь по поту: о чем сигнализирует странный запах от тела, симптомы. Фото: www.globallookpress.com/Justus Klingel

Запах кислого уксуса или прокисшего теста — еще один «голос» болезней.

«Кислый уксусный запах чаще сопровождается туберкулезом уже на таких запущенных стадиях. А также некоторые формы дерматоза в стадии обострения», — указывает медик.

Этот запах не так агрессивен, как аммиак или ацетон, но тоже требует внимания. Если он появляется регулярно и не связан с продуктами питания, стоит проверить легкие и кожные покровы.

Определить болезнь по поту: о чем сигнализирует запах вареного лука или тухлого мяса от тела

Определить болезнь по поту: о чем сигнализирует странный запах от тела, симптомы. Фото: www.globallookpress.com/Nick White

Самый пугающий и опасный запах — когда от человека пахнет вареным луком или тухлым, лежалым мясом.

«Сигнализирует о том, что в организме есть запущенная стадия онкологии. Изменение обмена веществ идет, распадается опухоль, и выделяет такой неприятный запах. Либо это может быть еще гангрена тканей», — говорит эксперт.

Конечно, гангрену мы видим визуально. А вот онкологические процессы на поздних стадиях не всегда очевидны. Распадающаяся опухоль меняет метаболизм, и продукты этого распада действительно могут ощущаться через кожу.

Это не значит, что любой странный запах — рак, но если он появился и держится, а других причин нет, нужно пройти полное обследование.

Определить болезнь по поту: о чем сигнализирует запах жира от тела

Определить болезнь по поту: о чем сигнализирует странный запах от тела, симптомы. Фото: www.globallookpress.com/Rosseforp

И последний в списке, но не по значимости — запах прогорклого, старого жира.

«Говорит о проблемах с поджелудочной железой, о нарушении всасывания жиров. Такие заболевания, как панкреатит, целиакия, свойственны этому запаху», — заявляет Панова.

При панкреатите или нарушении всасывания в кишечнике непереваренные жиры могут придавать калу и даже телу характерный «жирный» запах.

Что делать, если вы почувствовали странный запах пота от тела

Определить болезнь по поту: о чем сигнализирует странный запах от тела, симптомы. Фото: www.globallookpress.com/Aleksander Polyakov

«Не стоит паниковать при малейшем необычном запахе. Это все-таки многое зависит от гигиены, от съеденной накануне пищи — чеснок, карри, прием лекарственных препаратов может временно давать необычный запах.

Если вы чувствуете стойкий устойчивый запах от себя, и он не смывается душем, держится на теле более суток, тогда стоит обратиться в больницу, сдать общий анализ крови, биохимию крови, проверить печеночные, почечные показатели, глюкозу, креатинин и проверить свою щитовидную железу», — рекомендует врач.

Наше тело — удивительный механизм, который постоянно подает нам сигналы. Иногда эти сигналы пахнут. И если вы научитесь их слышать (и нюхать), то сможете вовремя заметить проблему и спасти свое здоровье, а возможно, и жизнь.