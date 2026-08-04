Не стоит откладывать на потом: как защитить детей от кибермошенников

В Роскачестве порекомендовали заблокировать детям звонки с неизвестных номеров

Чтобы защитить ребенка от телефонных мошенников, родителям необходимо предпринять ряд мер. В частности, заблокировать звонки с неизвестных номеров и запретить на всех гаджетах несовершеннолетнего установку приложений с подозрительных источников. Об этом РИА Новости рассказали в Роскачестве.

Эксперты отметили, что современные смартфоны уже имеют встроенные инструменты защиты. Тем не менее родителям нужно самостоятельно проверить некоторые функции. При этом откладывать это дело на потом не стоит.

Самым главным пунктом является блокировка звонков с неизвестных номеров. Если она отключена, то важно ее включить. Помимо этого, следует настроить так называемый «родительский контроль». Это поможет следить за тем, какой контент потребляет несовершеннолетний. При необходимости родитель может запретить ему скачивать новые приложения с подозрительных источников.

Также через «родительский контроль» можно ограничить доступ к контактам, фото и геолокации. Это важно сделать, если ребенок постоянно играет в игры, так как многие из них просят по умолчанию разрешить доступ к ним. Чем, в свою очередь, могут воспользоваться мошенники.

В Роскачестве добавили, что если ребенок уже пострадал от действий злоумышленников, то не стоит на него давить, иначе в следующий раз в кризисной ситуации он постарается утаить проблему и это приведет к печальным последствиям.

Если ребенок стал жертвой мошенников, то первое, что нужно сделать, — заблокировать все банковские карты. Затем сфотографировать переписку с преступниками и обратиться с этим в полицию.

Ранее в МВД объяснили, как кибермошенники вербуют подростков. Чаще всего воздействию злоумышленников подвергаются дети из благополучных семей, которые получили хорошее воспитание и отличаются патриотическими взглядами.

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