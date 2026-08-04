«Не обходит стороной»: Гарик Харламов рассказал о главном критике в его семье

Гарик Харламов назвал свою маму главным критиком его работ

Актер и юморист Гарик Харламов рассказал, кто первым оценивает его новые работы. По словам артиста, самым честным критиком его творчества остается мама, которая всегда прямо говорит свое мнение. Об этом Гарик Харламов сообщил корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Последний богатырь. Колобок».

Артист признался, что семейные фильмы он обязательно смотрит вместе с близкими. Однако именно мама чаще всего дает ему наиболее откровенную оценку.

«У меня мама — мой самый главный критик. Она всегда говорит: „Это понравилось, это не понравилось“. Она никогда не обходит стороной», — рассказал Харламов.

По словам юмориста, родные также собираются посмотреть новую картину вместе с ним. При этом сейчас его супруга, актриса Катерина Ковальчук, занята на съемках сериала «Гусар», поэтому на премьеру они приехали раздельно.

«Обязательно мы посмотрим с супругой, со всеми, со всеми. Сейчас отдельно с семьей посмотрим кино», — поделился артист.

Харламов добавил, что для него важно получать честную обратную связь от близких людей.

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