Ледяная могила на пике Победы: почему уже год никто не может спустить тело Наговициной

Пик Победы стал последним испытанием для российской альпинистки Натальи Наговициной. Ее попытка покорить вершину обернулась борьбой за жизнь, в которой оказались бессильны даже опытные спасатели.

Прошел почти год, и за это время споры о судьбе спортсменки не утихли: ее тело остается на высоте более семи тысяч метров, а попытка эвакуации считается одной из самых сложных. Удастся ли выполнить эту операцию?

Ледяная ловушка для Натальи Наговициной

Фото, видео: © РИА Новости/Олег Ласточкин; 5-tv.ru

В августе 2025 года в составе международной группы из четырех человек — россиянина Романа Мокринского, немца Гюнтера Зигмунда и итальянца Луки Синигальи — Наговицина совершала восхождение на пик Победы (7439 метров), самую высокую и коварную вершину Тянь-Шаня.

Группа успешно поднялась на вершину и 12 августа начала спуск. Трагедия случилась на узком участке у Черной скалы — самом опасном месте Пика Победы. Роман и Наталья шли в связке: она страховала его. Мокринский потерял равновесие и, потянув за собой Наговицину, упал. Он отделался легкими ушибами, а у Натальи при падении оказался перелом ноги, и она потеряла способность двигаться.

Так началась одиннадцатидневная агония Натальи Наговициной на высоте более семи тысяч метров — в зоне, где любое промедление становится смертельным.

Лука принес Наталье еду, воду, спальный мешок и палатку. Но ее рвало порывами ветра, температура с каждым днем падала, еды и воды почти не было. На высоте 7200 метров, при температуре, опускавшейся до минус 26 градусов…

Итальянец первым пытался вытащить россиянку из западни, но не смог. 15 августа, по пути от Натальи вниз, он погиб из-за отека мозга, вызванного переохлаждением. Его тело тоже до сих пор находится на пике Победы.

Операция по спасению Натальи Наговициной

Спустят ли с пика Победы тело Натальи Наговициной. Фото: РИА Новости/В. Божуков

Спасательная операция обернулась серией трагедий. Первый вертолет Ми-8, летевший к Наталье, закрутило сильным ветром и он рухнул. Два спасателя получили переломы позвоночника и таза, а пилот серьезно пострадал.

Второй вертолет эвакуировал раненых. С помощью дрона удалось установить, что Наталья жива, но добраться до нее пешком заняло бы несколько дней.

Последнюю надежду возлагали на итальянских летчиков, которые прибыли на вертолете, способном подниматься на высоту до семи тысяч метров. Однако они не дождались улучшения погоды и вернулись домой, не сумев забрать даже тело своего соотечественника.

По данным спасателей, 20 августа Наговицина перестала подавать признаки жизни. Дроны, запущенные 27 августа и 2 сентября, не выявили признаков жизни в палатке.

«За всю историю с этой вершины не было случаев, чтобы кого-то вытащили не на своих ногах. Ни живого, ни мертвого», — отметил вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницын в беседе с RT.

Путь Натальи Наговициной к роковой вершине

Спустят ли с пика Победы тело Натальи Наговициной. Фото: www.globallookpress.com/Valeriy Kudryashov

Путь Натальи Наговициной в альпинизме начался в 2016 году. За несколько лет она смогла добиться серьезных результатов: покорила восточную вершину Эльбруса, пики Исмоила Самани и Хан-Тенгри. К 2024 году в ее активе уже было три семитысячника из пяти, необходимых для получения престижного знака «Снежный барс».

Но горы принесли Наталье не только достижения, но и тяжелую личную трагедию. В августе 2021 года она вместе с мужем Сергеем отправилась на восхождение на пик Хан-Тенгри. На высоте около семи тысяч метров у мужчины случился инсульт, после которого он потерял возможность самостоятельно двигаться.

Спасатели предложили Наталье спускаться одной, предупредив об опасности лавины, однако она отказалась оставить мужа. Она дождалась помощи, и Сергея начали эвакуировать. Но из-за нехватки кислорода спасателям удалось продвинуться всего на 400 метров. В итоге мужчину пришлось оставить на горе, а Наталью спустили вниз.

Несмотря на пережитое, Наговицина продолжила стремиться к новым вершинам. В 2024 году она уже пыталась покорить пик Победы, но гид оценил ее физическую подготовку как недостаточную для безопасного восхождения и развернул группу на полпути.

Незадолго до рокового восхождения альпинистка получила перелом ноги, а гипс сняли только в июне, за два месяца до начала маршрута. Однако она не отказалась от своей цели и продолжила подготовку к августовскому восхождению.

Для штурма пика Победы она столкнулась с серьезными трудностями: альпинистов второго разряда к самостоятельному восхождению на эту вершину не допускают из-за недостатка опыта, а профессиональные гиды неоднократно отказывались сопровождать ее. В итоге Наговицина самостоятельно собрала группу через интернет. Большинство участников впервые увидели друг друга перед восхождением.

Изначально в составе группы было шестеро человек, однако незадолго до выхода американский и швейцарский альпинисты отказались от участия. В итоге к вершине отправились только четверо, хотя для такого сложного маршрута рекомендуется группа не менее чем из шести человек.

Что случилось с телом Натальи Наговициной

Спустят ли с пика Победы тело Натальи Наговициной. Фото: ИЗВЕСТИЯ

Но что стало за год с телом Наговициной за этот год? По словам спасателя и инструктора Максима Штыба, оно должно было замерзнуть и сохраниться, как при криоконсервации. То есть буквально превратилось в ледышку.

«Предполагаю, что там каких-то глобальных изменений не должно произойти. Обычно тело может либо сгнить, либо его объедают хищники, но на такой большой высоте нет ни той, ни другой проблемы», — отметил он в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru.

Будет ли спущено тело Натальи Наговициной

Спустят ли с пика Победы тело Натальи Наговициной. Фото: Instagram*/natalina_1022

Тело Натальи Наговициной все еще остается на пике Победы. Вопрос о его эвакуации — один из самых болезненных и неопределенных.

По словам спасателя Максима Штыба, теломожет быть спущено с горы только в случае подходящих погодных условий.

«Это должен быть сезон, то есть это июль–август. Самое главное — специалисты, которые будут этим заниматься, должны рассчитать, насколько велик риск спасателя и альпинистов при попытке добраться до тела. Не шансы, а именно риски для той группы, которая будет спасать. И возможные расходы», — объяснил он 5-tv.ru.

При этом поиски тела Наговициной признаны нецелесообразными из-за риска для спасателей, сообщил aif.ru председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко.

«Пока неизвестно, дошел ли кто-то в этом году до места, где предположительно находится тело Наговициной. Еще неделю назад никто на эту высоту не поднялся, гора была закрыта для экспедиций», — сказал он.

Цена мечты Натальи Наговициной

Спустят ли с пика Победы тело Натальи Наговициной. Фото: www.globallookpress.com/Garry Moore

Пик Победы остается одним из самых опасных семитысячников мира. За всю историю здесь погибли 89 человек при чуть более чем тысяче восхождений. Наталья Наговицина стала еще одной трагической страницей в этой печальной статистике.

«Это стечение обстоятельств, к сожалению. Для спасения россиянки было сделано все возможное. Конечно, это очень страшно — умирать на горе несколько дней со сломанной ногой, замерзая», — сказал о трагедии в интервью журналистку Лауре Джугелии телеведущий Валдис Пельш, увлекающийся альпинизмом и побывавший на Эвересте и Чогори.

Тело Наговициной, как и тело итальянского альпиниста Луки Синигальи, остается на огромной и недостижимой высоте. Мечта о «Снежном барсе» — знаке, который она так стремилась получить, — осталась недостижимой. А пик Победы, как и прежде, не отдает своих жертв.

* — признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.