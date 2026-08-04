«Боженька не обижает»: Шаляпин рассказал, платит ли он налоги
Певец не готов повторять судьбу скандальных блогеров.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Прохор Шаляпин: не скрываю свои доходы и исправно плачу налоги
Певец Прохор Шаляпин заявил, что не скрывает свои доходы и регулярно платит налоги. По словам артиста, он воспринимает налоговые выплаты как естественную часть финансовой системы. Об этом Прохор Шаляпин рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Последний богатырь. Колобок».
Артист отметил, что открыт для налоговых проверок и считает, что его финансовые документы подтверждают ответственное отношение к обязательствам.
«Ты посмотри мои декларации. Там вон люди из налоговой смотрят и говорят: „Какой Прохор молодец, столько платит!», — рассказал Шаляпин.
По словам певца, он не пытается избежать выплат и с готовностью перечисляет положенные суммы.
«Я честно плачу все. Меня, так скажем, Боженька не обижает, я с удовольствием оплачиваю эти налоги», — заявил артист.
Шаляпин добавил, что считает налоги частью общего движения денег в экономике.
«Я получаю деньги и сразу отправляю в счет. Я так считаю, ну а как? Это же круговорот денег», — поделился певец.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
90%
Нашли ошибку?