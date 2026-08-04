«Боженька не обижает»: Шаляпин рассказал, платит ли он налоги

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 51 0

Певец не готов повторять судьбу скандальных блогеров.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Прохор Шаляпин: не скрываю свои доходы и исправно плачу налоги

Певец Прохор Шаляпин заявил, что не скрывает свои доходы и регулярно платит налоги. По словам артиста, он воспринимает налоговые выплаты как естественную часть финансовой системы. Об этом Прохор Шаляпин рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Последний богатырь. Колобок».

Артист отметил, что открыт для налоговых проверок и считает, что его финансовые документы подтверждают ответственное отношение к обязательствам.

«Ты посмотри мои декларации. Там вон люди из налоговой смотрят и говорят: „Какой Прохор молодец, столько платит!», — рассказал Шаляпин.

По словам певца, он не пытается избежать выплат и с готовностью перечисляет положенные суммы.

«Я честно плачу все. Меня, так скажем, Боженька не обижает, я с удовольствием оплачиваю эти налоги», — заявил артист.

Шаляпин добавил, что считает налоги частью общего движения денег в экономике.

«Я получаю деньги и сразу отправляю в счет. Я так считаю, ну а как? Это же круговорот денег», — поделился певец.

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