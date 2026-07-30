Курс на запад: ВС РФ ударили по украинским заводам, производящим двигатели для ракет

О массированном ударе нашей армии по стратегической и военной инфраструктуре Украины. Баллистические и гиперзвуковые ракеты, а также беспилотники атаковали цели по всей стране: в Киеве, Львове, Ивано-Франковской, Ровенской и Днепропетровской областях. Система ПВО не смогла прикрыть ключевые объекты. Поражены крупные предприятия ВПК, суда с военными грузами, хабы с топливом. Какие цели уничтожены — узнал корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

На кадрах, сделанных во Львове, наша ракета заходит на цель — авиационный завод, который производит двигатели для украинских ракет и БПЛА.

Этой ночью удар нашей армии отличался от предыдущих географией мишеней. Крылатые ракеты, баллистика и дроны шли курсом на Западную Украину. Во Львове поражены два военных завода, где делали двигатели и бортовую электронику для ракет «Фламинго». В Ивано-Франковской области уничтожены предприятия, где собирали и хранили эти ракеты, а топливо для них делали на заводе в Ровно. В ближайшее время он тоже будет простаивать.

«Удары всегда идут сейчас достаточно мощные. Просто предыдущие удары мы наносили по портовой инфраструктуре, по заводам, по производству брони и прочего. Сегодняшний удар был особенно акцентирован на заводы, которые производят и двигатели, и другое оборудование для ракетной техники», — рассказал военный эксперт Евгений Михайлов.

Производство комплектующих для своих ракет и БПЛА в Незалежной раскидали по всей стране. В Киеве было то же: там собирали начинку, боевые части, детонаторы и стартовые ускорители.

Спутники НАСА фиксируют мощные пожары на территории промышленного района в Кривом Роге. Результат удара нашего «Циркона» по турбовентиляторному заводу. По сообщениям Минобороны там разрабатывали и собирали ударные дроны, в том числе морские безэкипажные катера.

В который раз средства ПВО киевского режима не справились, а люди в принципе на них и не надеялись. В метро было не протолкнуться. Но там хотя бы открыли. Вот на фоне сирен и взрывов жителей не пускают в убежище. Охрана ссылается на некое распоряжение властей, укрытие брали штурмом.

«Прикрываются теми, кто остается. Мы это видим. И отношение людоедское к населению. Сейчас, конечно, такие удары, несомненно, Зеленский будет опять просить ПВО», — говорит военный эксперт Василий Дандыкин.

Он уже просит, жалуется, что этой ночью якобы сбили всего одну баллистическую ракету из девяти, ни одного «Циркона».

«В условиях, когда ракет для ПВО от партнеров критически не хватает, наши воины делают просто невероятные вещи, когда поставки ракет для систем ПВО не осуществляются или задерживаются», — написал Владимир Зеленский.

Но летели не только ракеты, но и «Герани». Они уничтожили склады новой почты в Полтаве. А еще поразили сразу три судна с военными грузами для ВСУ, у берегов Одессы. Одно в порту, два на переходе.

C учетом того, что наша армия отрезала морские поставки вооружений врагу и усилила удары в глубь территории противника, по всей видимости следующие комбинированные налеты ракет и дронов можно будет ожидать по наземным логистическим путям на западе Украины

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