Подозреваемый в убийстве женщины в Подмосковье попал на камеры наблюдения

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 71 0

Тело жительницы Одинцовского округа было найдена в чемодане в лесополосе.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Сожитель 39-летней жительницы Одинцовского округа, чье тело обнаружили в чемодане в лесополосе, оказался запечатлен на камерах видеонаблюдения в жилом комплексе, где проживала погибшая. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

На одной из записей мужчина выходит из подъезда вместе с собакой женщины. На кадрах видно, что он передвигается неуверенно, при этом одну руку держит под одеждой.

На еще одном видео, сделанном спустя несколько дней, похожий человек с битой и свернутым ковриком, который возвращается в дом.

Тело 39-летней женщины нашли в сумке в лесном массиве под Одинцово. Обнаружить погибшую удалось благодаря ее собаке. Женщина пропала 17 июля после того, как отправилась на прогулку с питомцем возле ЖК «Ромашково».

По данным источника, после исчезновения женщины ее сожитель мог покинуть Россию и уехать в Турцию. Предполагается, что мужчина несколько дней выносил из квартиры тяжелые пакеты и сумки, которые позднее нашли за забором в лесу.

Не исключается, что внутри могли находиться останки погибшей. Сейчас мужчина объявлен в международный розыск. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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