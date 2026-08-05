Вооруженного мужчину задержали возле гольф-клуба Трампа

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 18 0

При обыске правоохранители обнаружили у него целый арсенал оружия.

Задержание возле гольф-клуба Трампа — что произошло

Фото: www.globallookpress.com/Allison Robbert - Pool via CNP

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В Калифорнии полицейские задержали вооруженного мужчину неподалеку от гольф-клуба президента США Дональда Трампа перед его визитом. Об этом ТАСС сообщили в местном офисе шерифа.

Инцидент случился 2 августа, но о нем стало известно только спустя несколько дней. Правоохранители заявили, что федеральные агенты в штатском обратили внимание на поведение мужчины — он перемещался по полю для гольфа и делал снимки.

«Складывалось впечатление, что он отслеживал деятельность службы безопасности», — уточнили в офисе.

Полиция задержала наблюдателя, им оказался 38-летний Джанин Джон Тэйл, который ранее проходил по делу об ограблении. При обыске его автомобиля сотрудники обнаружили заряженный пистолет и магазин с патронами. В доме Тэйла нашли модифицированную штурмовую винтовку, две рации, бронежилет и блокноты с записями.

В офисе шерифа добавили, что мужчине предъявлены обвинения в скрытом ношении оружия и хранении запрещенных бронебойных патронов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США обвинили Трампа в кризисе, с которым столкнулись американские нацпарки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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