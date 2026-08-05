Совершила глупость и прервала династию: Волочкова об ошибке своей дочери

Анастасия Волочкова: мне жаль, что династия Волочковых прервалась

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова считает, что ее дочь Ариадна «совершила глупость», когда поменяла фамилию при замужестве. Об этом балерина рассказала 5-tv.ru.

Артистка отметила, что сама она с гордостью носит фамилию отца — Юрия Волочкова, мастера спорта СССР по настольному теннису. Эту же фамилию она дала своей единственной дочери, Ариадне, которую родила от бизнесмена Игоря Вдовина в 2005 году.

В 2025 году Ариадна вышла замуж и поменяла фамилию.

«Она имеет глупость, на мой взгляд, полнейшую. После свадьбы своей, которую я же ей в Петербурге подарила, взяла фамилию своего мужа, Григорян. Она теперь Ариадна Григорян. Мне очень жаль, потому что я хотела, чтобы эта династия продолжалась», — отметила Волочкова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Волочкова обратилась к подписчикам с просьбой о помощи в освоении социальной сети TikTok. Балерина опубликовала эмоциональное видео, в котором призналась, что не знает, как вести аккаунт, и попросила пользователей прислать ей инструкции.

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