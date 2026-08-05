В Домодедове борются с последствиями разлива химвеществ после атаки дрона ВСУ

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 61 0

Власти призвали местных жителей воздержаться от купания в реке и рыбалки.

Разлив химикатов в Домодедове после атаки беспилотника ВСУ

Фото: Telegram/Евгения Хрусталева | Глава Домодедово/khrustaleva_domodedovo

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В Домодедове устраняют последствия разлива химикатов, который произошел в индустриальном парке «Южные врата» в результате атаки украинского беспилотника и последующей ликвидации возгорания. Об этом сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева в своем Telegram-канале.

Она отметила, что в скопившуюся в очистных сооружениях загрязненную воду подселили бактерии, разрушающие опасные соединения, а также добавили пеногасители. По ее словам, если метод сработает, то его применят и для очистки пострадавших водоемов.

Глава округа заявила, что для недопущения распространения загрязненной воды вокруг пострадавшего здания обустроили песчаный вал, а ближайшие ливневые стоки перекрыли.

«В ближайшее время специалисты приступают к разбору здания, чтобы как можно скорее завершить очистку территории и исключить дальнейшие риски», — добавила она.

Хрусталева призвала жителей округа на время отказаться от купания в реке, ловли рыб и не использовать речную воду для хозяйственных дел.

Ранее 5-tv.ru писал о повреждениях в складской зоне возле села Красный Бор в Ленинградской области в результате атаки дрона ВСУ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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