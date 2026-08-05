«Всему свое время»: Валерия Девятова объяснила успех Вани Дмитриенко

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Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 24 0

Популярность зависит не только от таланта или удачи, но и от того, когда человек готов к признанию аудитории.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Девятова: Ване Дмитриенко было суждено именно в этом возрасте стать популярным

Солистка группы «Фабрика» Валерия Девятова высказалась о ранней популярности певца Вани Дмитриенко. По мнению артистки, успех зависит не только от таланта или удачи, но и от того, когда человек готов к признанию аудитории. Об этом Валерия Девятова рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере мультфильма «Смешарики. Сквозь вселенные».

Певица отметила, что у каждого артиста есть собственный путь, а признание приходит в разное время.

«Я думаю, что всему свое время. И каждому человеку суждено в свое время добиться чего-то», — рассказала Девятова.

По словам артистки, история Вани Дмитриенко стала примером того, как человек может добиться большой популярности в юном возрасте.

«Вот Ване было суждено именно в этом возрасте стать таким популярным. Мне кажется, это очень здорово», — отметила солистка группы «Фабрика».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певец Илья Гуров высказался в защиту Вани Дмитриенко после критики из-за признания артиста о панических атаках.

Гуров отметил, что мужественность, по его мнению, определяется не внешностью, а поступками человека, его отношением к окружающим и готовностью поддержать близких в сложных ситуациях.

Певец также рассказал, что сам сталкивался с критикой из-за внешнего вида, однако считает, что оценивать человека по прическе или образу неправильно. По его мнению, о настоящих качествах мужчины говорят его действия и отношение к другим людям.

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