Останутся вкусными и сочными? Как правильно хранить овощи и фрукты

Хранить помидоры нужно при комнатной температуре

Многие уверены, что холодильник — лучшее место для любых овощей и фруктов. Однако некоторые продукты от холода теряют вкус, аромат и даже полезные свойства. Например, помидоры могут стать водянистыми и пресными, а картофель — приобрести неприятную сладость.

В материале 5-tv.ru рассказали, где лучше хранить овощи и фрукты, чтобы они дольше оставались свежими.

Помидоры: подальше от холодильника

Эксперты советуют хранить спелые помидоры при комнатной температуре. Дело в том, что холод разрушает вещества, отвечающие за аромат и насыщенный вкус.

Лучше всего оставить томаты в миске или корзине вдали от прямых солнечных лучей. Если положить их в холодильник слишком рано, они могут стать мучнистыми и потерять сладость.

В холодильник стоит отправлять только очень спелые плоды, если нужно сохранить их еще на несколько дней.

Картофель: прохлада без мороза

Многие держат картошку в холодильнике, но это не лучшая идея. При низких температурах крахмал начинает превращаться в сахар, из-за чего картофель меняет вкус и текстуру.

Идеальное место для хранения — темный прохладный шкаф или кладовка с температурой около семи-десяти градусов.

Луку и чесноку нужен воздух

Лук и чеснок лучше всего чувствуют себя в сухом, хорошо проветриваемом месте. Пластиковые пакеты для них не подходят: внутри скапливается влага, из-за которой овощи быстрее портятся.

Лучше использовать сетки, бумажные пакеты или плетеные корзины.

Огурцы не любят холод

Хотя многие автоматически убирают огурцы в холодильник, длительное хранение при слишком низкой температуре может ухудшить их качество.

Огурцы становятся мягкими и быстрее теряют влагу. Если планируете съесть их в ближайшие несколько дней, можно оставить овощи при комнатной температуре.

Морковь: холодильник все-таки нужен

В отличие от томатов и огурцов, морковь прекрасно переносит холод. Чтобы она оставалась хрустящей, ее лучше хранить в овощном ящике холодильника.

Некоторые хозяйки дополнительно помещают морковь в контейнер с небольшим количеством воды — это помогает сохранить сочность.

Бананы: только не в холодильник

Бананы продолжают дозревать после покупки. В холодильнике этот процесс нарушается. Кожура быстро темнеет, а вкус становится менее выраженным.

Лучше хранить бананы отдельно от других фруктов при комнатной температуре.

Яблоки могут испортить соседей

Яблоки выделяют этилен — газ, который ускоряет созревание других овощей и фруктов. Поэтому их лучше хранить отдельно от бананов, груш, томатов и авокадо.

Если нужно ускорить созревание какого-либо фрукта, наоборот, можно положить его рядом с яблоком.

Авокадо: сначала на стол, потом в холодильник

Недозрелое авокадо должно лежать при комнатной температуре. После того как плод станет мягким, его можно убрать в холодильник, чтобы замедлить дальнейшее созревание.

Главное правило хранения

Специалисты напоминают: далеко не все овощи и фрукты любят холод. Томаты, бананы, картофель, лук и чеснок часто чувствуют себя лучше вне холодильника, тогда как морковь, зелень и большинство ягод нуждаются в прохладе.

Поэтому перед тем как отправлять покупки в холодильник, стоит выяснить, какие условия действительно помогут сохранить вкус, аромат и свежесть продуктов как можно дольше.

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