«Детская травма»: гулявшую голой по Москве Брагину отправили под домашний арест
В отношении девушки возбуждено уголовное дело о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Гулявшую голой по Москве блогера Брагину отправили под домашний арест
Треш-блогера и бывшую участницу реалити-шоу «Дом-2» Анастасию Брагину, которая гуляла обнаженной по магазинам и территории московского жилого комплекса, отправили под домашний арест на два месяца. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.
В отношении 22-летней уроженки Пермского края было возбуждено уголовное дело о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов с использованием интернета. Ей грозит до шести лет лишения свободы.
Telegram/Анастасия Брагина live/anastasia_braginaaa; 5-tv.ru
После заседания Брагина призналась, что за время, проведенное под административным арестом, успела переосмыслить произошедшее. Особенную поддержку, по ее словам, сейчас оказывают родители.
«Вся эта ситуация с обнаженностью. Честно, я сегодня в камере осознала, что это просто моя детская травма», — рассказала Анастасия.
Блогер объяснила, что своим поведением пыталась доказать окружающим, что свободна и может поступать так, как хочет. Однако последствий своих действий, как утверждает Брагина, она не осознавала.
«Я пыталась доказать всем, что, смотрите, да, я свободна. Просто мне можно, мне просто можно. И я не думала, что так выльется», — призналась девушка.
Блогера задержали 19 июля после прогулки в обнаженном виде по территории жилого комплекса на Волоколамском шоссе в Москве. Как установил суд, после задержания девушка отказалась проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. В тот момент у нее была нарушена речь, однако запах алкоголя отсутствовал.
Позднее Брагиной назначили административный арест сроком на 14 суток. Также бывшую участницу «Дома-2» оштрафовали на четыре тысячи рублей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Диана Шурыгина получает посылки и передачи в СИЗО в соответствии с законодательством России. В ГУФСИН по Москве опровергли информацию о том, что блогер якобы лишена возможности получать отправления от близких.
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