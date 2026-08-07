Из‑за нападений закрыли 40 школ: макака терроризирует индонезийский город

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 53 0

Для поимки агрессивного животного установили специальные ловушки.

Макака нападала на людей в Индонезии

Фото: © Getty Images/Anadolu / Contributor

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Indonesia Expat: Макака несколько дней терроризировала индонезийский город

Несколько дней жителей индонезийского города Тембилахана терроризировала длиннохвостая макака. Об этом сообщило издание Indonesia Expat.

«Предпологается, что животное нападало как минимум на 18 жителей, включая детей и пожилых людей, кусая и царапая их. Некоторым жертвам требовались швы и вакцинация от бешенства», — отметили в издании.

Первые сообщения об агрессивной обезьяне начали поступать 4 августа. Из-за этих нападений были приостановлены очные занятия в 40 школах. Дети несколько дней занимались удаленно.

Макака была поймана пожарно-спасательным агентством. Его сотрудники установили железную клетку-ловушку в том месте, где очевидцы ранее замечали животное. Через некоторое время обезьяна попалась. После чего, в ночь на 6 августа, ее доставили в Агентство по охране природных ресурсов Риау для наблюдения.

Однако пока не было подтверждено, что пойманное животное — то же самое, что нападало на людей. Также есть подозрение, что эта макака была не единственным «преступником». Так как она могла быть частью отряда. Поэтому спасатели продолжают следить за обстановкой в регионе и призывают жителей к осторожности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Адыгее пенсионерка умерла после нападения обезьяны. Внучка погибшей держала экзотических животных. Инцидент произошел, когда 84-летняя женщина пришла покормить обезьяну.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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