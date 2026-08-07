Последнее прощание: как домашние животные узнают о своей скорой смерти

Daily Mail: домашние питомцы заранее узнают о своей скорой смерти

Домашние животные обладают удивительной способностью предчувствовать скорое завершение своей жизни и стремятся выразить любовь владельцам перед уходом. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на исследование известного биолога Руперта Шелдрейка.

Ученый на протяжении 25 лет изучал необъяснимые аспекты психологии животных и пришел к выводу, что феномен «последнего всплеска энергии» или терминальной ясности одинаково характерен как для людей, так и для их четвероногих друзей.

Этот период кратковременного улучшения состояния позволяет даже очень ослабленным существам проявлять активность и сознательно прощаться с близкими.

Шелдрейк приводит в пример историю джек-рассел-терьера по кличке Пиглет, который, будучи почти ослепшим и немощным, внезапно ожил в день своей смерти, поиграл с другими собаками и умер на руках у хозяйки сразу после того, как она его расчесала.

Биолог отмечает, что подобные случаи часто встречаются в ветеринарной практике: иногда неизлечимо больные собаки встречают врача радостным лаем и прыжками, вводя окружающих в заблуждение относительно тяжести их состояния. По мнению исследователя, такая терминальная ясность может быть связана с эволюционными механизмами, позволяющими умирающему животному сознательно отделиться от стаи, чтобы не подвергать собратьев опасности.

Некоторые питомцы совершали длинные путешествия, чтобы увидеть своих хозяев в последний раз, или обходили всех членов семьи, подавая каждому лапу. Шелдрейк также упоминает о случаях предчувствия животными катастроф, например, когда овцы в Бельгии во время Второй мировой войны всю ночь проявляли тревогу перед тем, как их загон был разрушен бомбой.

Биолог уверен, что изучение таких явлений может помочь медицине лучше понять природу человеческой деменции и болезни Альцгеймера, поскольку сохранение памяти у животных до самого конца жизни указывает на то, что информация не исчезает, а лишь блокируется болезнью.

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