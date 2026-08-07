Смертельная пара: чем опасна комбинация алкоголя и сигарет

Daily Mail: привычка курить и пить одновременно крайне опасна для организма

Риск развития онкологических заболеваний вырастает в несколько раз при одновременном употреблении спиртного и табака. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Привычка закуривать во время посещения бара является крайне опасной для организма, так как алкоголь делает слизистую оболочку горла и рта более проницаемой для канцерогенов, содержащихся в табачном дыме.

Комбинация этих двух факторов повышает вероятность возникновения рака головы и шеи на 370%. Корейские ученые приводят еще более тревожные цифры: даже при умеренном потреблении спиртного в сочетании с курением риск развития рака ротовой полости взлетает на 400%.

«Если курение удваивает риск развития рака, и употребление алкоголя удваивает риск развития рака, то выполнение того и другого одновременно учетверяет ваш риск. Это неизбежность математики», — пояснил профессор Джон Бриттон.

Алкоголь и сигареты содержат общий опасный токсин — ацетальдегид. В ходе экспериментов выяснилось, что у людей, которые выпивают и курят одновременно, уровень этого яда во рту на 700% выше, чем у тех, кто просто употребляет спиртное.

Тем не менее, медики дают надежду тем, кто решит отказаться от пагубных привычек. Данные показывают, что при прекращении курения до 35 лет шансы умереть от онкологии практически сравниваются с показателями некурящих людей.

Отказ от табака к 44 годам позволяет избежать 90% угроз для здоровья, а до 54 лет — минимизировать риск на 78%. В качестве менее вредной альтернативы на переходный период врачи рассматривают вейпинг, который, хотя и не является полностью безопасным, снижает поступление наиболее агрессивных продуктов горения в организм.

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