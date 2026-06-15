Сотрудники МЧС продолжают разбор завалов после взрыва бытового газа в Самаре

Сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы пятиэтажного дома в Самаре после взрыва бытового газа. Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба городской администрации.

«МЧС продолжает разбор завалов», — говорится в сообщении мэрии.

Также там уточнили, что для жителей многоэтажки был открыт пункт временного размещения на базе одной из школ. Но они туда не обращались. Люди уехали к родственникам.

Ранее в МЧС сообщали, что работы по ликвидации последствий случившегося приостановлены из-за угрозы обрушения.

После того как завалы будут разобраны, власти города оценят техническое состояние здания и станут решать вопрос с порядком предоставления жилья пострадавшим.

Инцидент произошел 14 июня по адресу: улица 22-го Партсъезда, дом № 20. В результате происшествия погибли два человека. Еще 12 получили ранения, в том числе дети. Были повреждены 24 квартиры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что очевидцы сравнили взрыв газа в Самаре с падением бомбы. Хлопок был настолько сильным, что сработала сигнализация у машин во дворе. Одну из жительниц дома во время взрыва подбросило.

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