Сына кронпринцессы Норвегии приговорили к четырем годам тюрьмы за изнасилования

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 121 0

Всего члену королевской семьи было предъявлено 40 обвинений.

За что сына кронпринцессы Норвегии посадили в тюрьму

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Haakon Mosvold Larsen

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Пасынок наследного принца Норвегии Хокона и старший сын норвежской кронпринцессы, 29-летний Метте-Марит Мариус Борг Хойби, был признан виновным в ряде преступлений, включая два случая изнасилования, и приговорен к четырем годам лишения свободы. Об этом сообщило издание Reuters.

Прокуратура требовала семь лет и семь месяцев тюремного заключения. Обвиняемый и его адвокаты настаивали на полной невиновности.

Судебный процесс, который сильно подорвал некогда безупречный имидж королевской семьи, длился в Осло почти два месяца. В ходе расследования полиция выявила у Хойби наркотическую зависимость.

На суде были предоставлены видеозаписи его сексуальных контактов, которые он сделал сам, а также более 800 сообщений. Изучив все материалы по делу, суд признал Мариус Борг Хойби виновным по двум пунктам обвинения в изнасиловании, в том числе по одному случаю, который произошел в подвале дома Хокона.

«Доказано, что она (девушка — Прм. ред.) не могла оказать сопротивление», — заявил судья, вынося вердикт.

Два других эпизода изнасилования доказать не удалось. Всего Хойби было предъявлено 40 обвинений. Среди них — нарушения судебных запретов, нарушения правил дорожного движения и нападения. Осужденный наблюдал за оглашением приговора по видеосвязи из тюрьмы: его голоса и лица видно не было.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жертвы покойного финансиста-педофила Джеффри Эпштейна потребовали личной встречи с королем Великобритании Карлом III из-за связи его брата, бывшего принца Эндрю, с преступником.

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