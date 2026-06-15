Затонувший более века назад пароход нашли у берегов Крыма

Южный берег Крыма в ближайшее время может стать настоящей точкой притяжения для любителей дайвинга. Ученые раскрыли еще одну подводную тайну полуострова. В Черном море обнаружили пароход, затонувший больше 100 лет назад. Сейчас обследуют корпус судна и создают его 3D-модель. Уникальные подводные кадры покажет корреспондент «Известий» Олег Зайковский.

Перед глазами водолазов оживает история. В нескольких десятках метров от берега лежит пароход, который затонул более 100 лет назад.

«С большой долей вероятности это пароход „Ростов“, который вышел в апреле 1918 года в рейс из Алушты в Севастополь», — рассказал председатель Севастопольского городского отделения Русского географического общества Владимир Воробьев.

В тот момент, после окончания Первой мировой войны, немецкие подводные лодки пиратствовали в Черном море. Сразу несколько наших судов были потоплены или захвачены как трофеи. Особыми успехами в этом деле отметилась одна немецкая субмарина.

«Командовал ей уникальный командир. Его называли „пират полнейший морей“. Он затопил примерно в Средиземном море и здесь около 47 кораблей», — сообщил член Русского географического общества Сергей Сологуб.

Но одержать победу над этим пароходом немцам было не суждено. Они атаковали транспорт недалеко от Фороса, но капитан решил не сдаваться на милость врага. Судно выбросилось на берег, а груз и экипаж удалось спасти. Вскоре пароход полностью погрузился под воду.

За сто лет корпус развалился на две части. Не последнюю роль в этом сыграли мародеры, которые еще в украинские времена пытались резать его на металл. Но пароход длиной около 40 метров оказался для них слишком большим. На дне хорошо видны борта с леерами, два больших паровых котла, винт и корма.

«Затонувший пароход сейчас находится прямо под нашей лодкой. До берега здесь совсем близко, а нос судна лежит на глубине всего шесть метров. Вооружившись маской и трубкой, прикоснуться к истории сможет любой», — показал корреспондент.

Специалисты РГО уже запросили информацию в архивах, чтобы выяснить точно, что это за пароход, кто был его капитаном и подробности гибели транспорта. В ходе погружений водолазы делают детальную съемку всех фрагментов судна.

«С помощью разных камер создается картинка, обрабатывается в специальных программах, и получаем 3D-модель затонувшего объекта. И вы можете, сидя дома за компьютером, открыть и посмотреть, не ныряя под воду, где что лежит», — пояснил оператор подводной съемки Сергей Денисов.

Пароход имеет все шансы стать одним из самых популярных подводных объектов на Южном берегу Крыма.

«Вся эта конструкция — как скелет, вы можете проплывать куда захотите, проныривать, выходить. Это безопасно. Человек, попадая в этот затонувший корабль, ощущает себя исследователем, путешественником», — добавил Денисов.

Специалисты продолжат работу на Южном берегу Крыма — за первую половину XX века здесь были потоплены сотни кораблей. Часть находится недалеко от берега, и раскрыть тайны их гибели с применением современных технологий съемки и поиска информации будет сравнительно легко.

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