«Очень ждали»: VK Fest 2026 впервые пройдет в Нижнем Новгороде

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 47 0

Мероприятие состоится за неделю до московского фестиваля.

Когда и в каких городах пройдет VK Fest 2026

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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VK Fest 2026 впервые пройдет в Нижнем Новгороде

VK Fest в 2026 году впервые пройдет в Нижнем Новгороде. Организаторы фестиваля объявили новый город проведения и первых артистов. Билеты уже доступны на сайте vkfest.ru.

Мероприятие состоится 11 июля — за неделю до московского VK Fest. В столице концерты пройдут в два дня — 18 и 19 июля.

Площадкой станет Стрелка, одна из главных визитных карточек Нижнего Новгорода и популярное место у жителей и туристов.

В лайнап вошли Uma2rman, «Комната культуры», Клава Кока, Дора, «Сироткин», NANSI & SIDOROV. Организаторы обещают, что список артистов будет пополняться.

«Привет, Нижний! Мы очень ждали встречи. Нижний Новгород — один из моих любимых городов: эффектный, модный, уютный и очень красивый. Верим, что вы встретите VK Fest с вашей особенной теплотой!» — рассказала руководитель VK Fest Зоя Новикова.

Помимо музыкальной программы, гостей ждут зона инфлюенсеров, лекторий и активности для всей семьи. Подробности организаторы будут раскрывать постепенно, ближе к старту фестиваля.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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