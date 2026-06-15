Стармер заявил, что запретит детям младше 16 лет пользоваться соцсетями
По оценке британских властей, бесконечная прокрутка ленты вредит школьникам.
Фото: www.globallookpress.com/Martyn Wheatley
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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен запретить детям младше 16 лет пользоваться социальными сетями. Об этом он заявил на пресс-конференции, которая транслировалась по всем британским телеканалам.
«Объявляю, что правительство запретит доступ к социальным сетям всем детям младше 16 лет», — сказал политик.
Пытаясь объяснить, с чем связан возможный скорый запрет, Стармер отметил, что соцсети отрицательно влияют на развитие детей. По оценке британских властей, из-за регулярного потребления контента в интернете психика несовершеннолетних страдает.
Стармер добавил, что в соцсетях много «враждебной информации». Он уверен: подобный контент создан специально для того, чтобы вызвать привыкание. Речь, как пояснил политик, идет о «бесконечной прокрутке» ленты.
«Это мешает детям делать уроки, читать, играть со своими друзьями на улице, ложиться спать в положенное время», — подытожил Стармер.
Он также добавил, что противостоять платформам будет непросто.
Ранее Кир Стармер заявил, что не планирует уходить в отставку, несмотря на колоссальное давление. По его словам, он и дальше будет служить стране.
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