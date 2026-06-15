Лавров назвал ошибкой попытки Европы выдвигать ультиматумы России

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 29 0

В странах Старого света уверены, что РФ проигрывает в украинском конфликте.

Сергей Лавров про условия Европы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Лавров: Европа ошибочно думает, что может выдвигать условия России

Лидеры европейских стран ошибочно думают, что могут выдвигать России условия. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров журналистам по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Европейцы в нынешней ситуации делают ошибочные выводы о том, что Россия сейчас проигрывает, а Украина побеждает, поэтому можно выдвигать ультиматумы в надежде на то, что Россия эти ультиматумы примет», — отметил дипломат.

Глава ведомства подчеркнул, что подобные расчеты с «негодными целями» являются иллюзорными. Также он добавил, что на эту тему уже не раз высказывался президент России Владимир Путин на различных мероприятиях.

Также Лавров отметил, что послы Германии, Франции и Великобритании на встрече в МИД по Украине не сказали ничего нового. При этом данные государства навязчиво предлагают свои услуги в качестве посредников по урегулированию этого конфликта.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Сергей Лавров не верит в чудесное изменение позиции Европы по урегулированию украинского вопроса. Он также добавил, что пока российская сторона не услышит «серьезные предложения» по этому вопросу, идеи о переговорах он предложил «пропускать мимо ушей».

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