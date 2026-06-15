Контроль и угрозы: Дмитриев о запрете соцсетей для детей в Великобритании

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 27 0

Лондон может ограничить доступ к платформам для лиц моложе 16 лет.

Почему в Великобритании запрещают соцсети детям

Фото: www.globallookpress.com/Annette Riedl

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Дмитриев: запрет соцсетей для детей нужен Стармеру для контроля

Запрет на социальные сети для детей младше 16 лет могут ввести в Великобритании ради контроля. Об этом написал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети.

«Стармер (Кир Стамер — премьер-министр Великобритании. — Прим. ред.) делает это в первую очередь для того, чтобы заставить всех пользователей социальных сетей пройти идентификацию и контролировать их, угрожая арестами за комментарии», — отметил Дмитриев.

В официальных заилениях Лондона это решение обосновывают вредом, который социальные сети могут нанести психологическому здоровью детей. К тому же там несовершеннолетние столкиваются с опасным для них контентом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что правительство Канады внесло на рассмотрение парламента законопроект, который может полностью запретить подросткам младше 16 лет пользоваться социальными сетями.

Ограничения вступят в силу, если компании не докажут, что способны гарантировать полную безопасность детей на своих платформах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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