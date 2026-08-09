Четыре человека пострадали в результате падения лифта в доме в Махачкале

В одном из многоквартирных домов в Махачкале сорвался лифт, пострадали четыре человека. Об этом сообщила городская администрация в своем канале в мессенджере МАКС.

«В доме № 27 по улице Эльзы Ибрагимовой произошел инцидент с падением лифта, в котором находились четверо взрослых мужчин», — говорится в сообщении.

Всех пострадавших доставили с переломами различной степени тяжести доставили в городскую клиническую больницу № 1. При этом медики подчеркнули, что угрозы для жизни госпитализированных нет.

Позже в администрации раскрыли новую информацию о происшествии. После изучения кадров с установленной в лифте камеры видеонаблюдения стало известно, что во время случившегося в кабине находилось не четыре, а девять человек, хотя лифт рассчитан максимум на шесть пассажиров.

«Мы настоятельно призываем жителей города соблюдать правила безопасности при пользовании лифтом», — предупредили в руководстве Махачкалы.

Кроме того, городские власти заявили, что дом, в котором упал лифт, эксплуатируется без наличия документа о вводе здания в эксплуатацию.

Ранее 5-tv.ru сообщал о падении лифта в многоквартирном доме на востоке Москвы. В результате погиб один человек — монтер, проводивший внутри шахты ремонтные работы.

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