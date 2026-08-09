Миллионы квадратных метров жилья: Путин поздравил строителей с профессиональным праздником
Президент назвал главные достижения отрасли за последние 10 лет.
Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru
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Путин поздравил работников строительной отрасли с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов Строительного комплекса России с Днем строителя. Он отметил вклад отрасли в развитие экономики и промышленного потенциала страны.
«Отмечу, что за последние 10 лет в стране было введено более 955 миллионов квадратных метров жилья. А по программам расселения аварийного жилищного фонда новые квартиры получили порядка 1 300 000 человек», — сообщил глава государства.
Одновременно с жилищным строительством, уточнил президент, в регионах возводят заводы, мосты, дороги, производственные и логистические комплексы, строят университетские кампусы и медицинские центры.
Путин также отметил усилия представителей строительной отрасли в регионах, пострадавших от террористических атак.
«Отдельно хочу поблагодарить строителей, работающих на наших воссоединенных территориях, в регионах, пострадавших от террористических атак. В очень непростых условиях, порой в чрезвычайно сжатые сроки вы делаете все необходимое для восстановления нормальной жизни», — сказал глава государства.
В завершение президент пожелал всем работникам отрасли новых успехов, а также здоровья и благополучия им и их близким.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве реализуют 250 проектов комплексного развития территорий.
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