Миллионы квадратных метров жилья: Путин поздравил строителей с профессиональным праздником

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Алена Куликова
Алена Куликова 68 0

Президент назвал главные достижения отрасли за последние 10 лет.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

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Путин поздравил работников строительной отрасли с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов Строительного комплекса России с Днем строителя. Он отметил вклад отрасли в развитие экономики и промышленного потенциала страны.

«Отмечу, что за последние 10 лет в стране было введено более 955 миллионов квадратных метров жилья. А по программам расселения аварийного жилищного фонда новые квартиры получили порядка 1 300 000 человек», — сообщил глава государства.

Одновременно с жилищным строительством, уточнил президент, в регионах возводят заводы, мосты, дороги, производственные и логистические комплексы, строят университетские кампусы и медицинские центры.

Путин также отметил усилия представителей строительной отрасли в регионах, пострадавших от террористических атак. 

«Отдельно хочу поблагодарить строителей, работающих на наших воссоединенных территориях, в регионах, пострадавших от террористических атак. В очень непростых условиях, порой в чрезвычайно сжатые сроки вы делаете все необходимое для восстановления нормальной жизни», — сказал глава государства.

В завершение президент пожелал всем работникам отрасли новых успехов, а также здоровья и благополучия им и их близким.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве реализуют 250 проектов комплексного развития территорий.

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